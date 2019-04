La Fiscalia reclama presó per a un policia acusat d’usurpació d’identitat

Els 70.000 lots amb vuit monedes d’euro andorranes que va emetre el Govern el 2015, sobretot aquells reservats per als andorrans i residents, segueixen acumulant demandes a la Batllia. Ahir Corts va jutjar un agent del servei de Policia per dos delictes, un menor de creació mediata de document inveraç per particular i un major d’usurpació d’identitat. L’agent, que té antecedents penals, va obtenir presumptament les dades sensibles d’una ciutadana i, sota el seu nom, va comprar un lot de monedes –pel seu valor facial de 3,88 euros– amb la targeta de crèdit. La compra, no obstant això, se l’atribueix a la seva parella sentimental d’aleshores que ahir, en canvi, va negar qualsevol relació amb els fets. La Fiscalia sol·licita per a l’home 12 mesos de presó condicional. Com el cap d’informàtica del servei de l’ordre va emetre un informe en el qual constatava que no havia accedit a les dades personals de la perjudicada a través del sistema de la Policia, el Ministeri Públic va obviar una possible inhabilitació de qualsevol càrrec públic.



El processat va explicar durant el judici que la seva exparella tenia els comptes bloquejats i, per tant, no tenia cap targeta de crèdit. «Li deixava la meva perquè anés a fer la compra o tragués diners. Aquell dia me la va demanar perquè que volia adquirir el lot d’euros», va manifestar. La dona va admetre aquesta versió davant el batlle instructor, però en una segona declaració va acusar-lo de voler-se lucrar amb les monedes, que al mercat es van arribar a pagar a un preu 30 vegades més alt que el valor facial.



La defensa va demanar l’absolució del processat al·legant que mai va reservar ni comprar el set que li corresponia com a andorrà. «Seria absurd i estúpid que robés la identitat d’algú per aconseguir unes altres», va dir. A més, l’Administració va confirmar que el lot que es va adquirir amb la seva targeta tampoc va ser recollit del servei de Tràmits de Govern. La perjudicada, no obstant això, va afirmar que, en anar a buscar-lo, el personal del Govern li va dir que algú ja l’havia recollit. Com en desenes de casos similars que s’han viscut des del 2015, li van recomanar que posés una denúncia davant la Policia i així ho va fer.