Aprovat el comitè que redactarà la candidatura de la Unesco

La creació d’aquest comitè era el següent pas que havia de fer l’Executiu després que el passat mes de febrer aprovés iniciar els tràmits polítics i administratius per inscriure a la llista indicativa d’Andorra a la UNESCO els monuments inclosos en el projecte, els quals han d’estar inscrits en aquestes llistes indicatives durant un període mínim d’un any.

El Govern també convidarà als homòlegs implicats dels països que conformen aquesta candidatura, així com a les autoritats dels dos coprincipats a formar part d’aquest Comitè de Pilotatge que ha de dinamitzar aquesta candidatura.

El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació del Comitè de pilotatge amb la finalitat de configurar un equip que lideri la candidatura multinacional dels estats d’Andorra, Espanya i França per al Patrimoni Mundial de la UNESCO sobre els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra. Aquest comitè de la candidatura, titulada Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra, el formaran comandaments directius dels ministeris de Cultura dels tres Estats implicats, un representant del Copríncep episcopal –com a membre també del Bisbat d’Urgell– i un representant del Copríncep francès a Andorra. El Comitè de pilotatge nomenarà un Comitè científic i l’equip de redacció, que desenvoluparan el treball per fer realitat aquesta candidatura. El coordinador d’aquesta candidatura multinacional, Joan Reguant, liderarà aquest projecte aspirant a candidatura de la UNESCO.

