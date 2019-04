Oliveras marca una velocitat de 161,69 km/h a l’única baixada

L’esquiador olímpic Marc Oliveras, component de l’equip alpí de la Federació Andorrana d’Esquí debutarà en la categoria reina de l’esquí de velocitat. Ahir, en l’únic entrenament oficial de la jornada, va marcar una velocitat de 161,69 km/h. El campió de descens d’Andorra va acceptar el repte de Jan Farrell, top 10 de l’especialitat i responsable de màrqueting i comunicació del comitè d’Speed Ski de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), per posar-se el vestit de làtex i calçar-se uns esquís de 2,40 metres. En aquest sentit, cal recordar que Farrell va llançar l’ham entre esquiadors de descens i supergegant que tenen menys de 50 punts FIS. L’oferta és un premi de 5.000 euros si el superen en velocitat a la pista Riberal.

May conserva el rècord que va aconseguir el 7 d’abril del 2017 de la pista amb una velocitat de 199,56 km/h

D’aquesta manera, Oliveras es va mostrar molt il·lusionat i, després del seu primer contacte amb la pista Riberal, va destacar que «he tingut molt bones sensacions». «Només he comès una petita errada amb un bony que no he vist i he obert una mica els esquís», explicava i remarcava que «la resta ha estat molt correcte, tinc moltes ganes de fer les tres baixades». «Per a mi és una experiència nova i l’estic vivint amb moltes ganes, intento aprendre ràpidament i passar-m’ho bé, que al final és l’objectiu principal», assegurava i afegia que «la resta serà un plus molt benvingut».

Aquest fet es produirà a una pista que surt des dels 2.538 metres i acaba als 2.238 metres. Té un desnivell de 200 metres i un pendent màxim del 74%. En total, té una longitud de 1.000 metres, a més d’una rampa suplementària de 10 metres d’alçada i de 18 metres de longitud.

El rècord de la pista el té Phillippe May amb una velocitat de 199,56 km/h. Ho va aconseguir sense torre el 7 d’abril de l’any 2017.

Una mànega

De les dues mànegues previstes de la jornada d’entrenaments oficials de les finals de la Copa del Món d’ahir només es va poder completar la primera. A les dotze del migdia les ratxes de vent van impedir completar la sessió. Per tant, avui es disputarà la primera Copa del Món de les dues previstes i, a l’hora del tancament d’aquesta edició, les previsions meteorològiques eren bones.

En paral·lel, a la competició mundialista, es farà el tercer Campionat d’Espanya d’esquí de velocitat amb la participació de quatre esquiadors com són Ricardo Adarraga, plusmarquista espanyol d’esquí de velocitat amb 240,642 km/h, els madrilenys Juanki Sánchez i Paris Arroyo i el barceloní Eduard Manrique. Així, el guipuscoà Adarraga surt com a favorit per revalidar per tercer any consecutiu el campionat nacional espanyol.

Esteve guanya l’eslàlom FIS de Soldeu

Grandvalira va acollir ahir un eslàlom FIS amb victòria per a Àxel Esteve, i segona posició per a Xavi Salvadores. Esteve es va imposar amb un temps d’1.20,31. L’andorrà va guanyar tot i que en la primera mànega no va obtenir el millor temps amb 38,81, sinó que el millor registre va ser per a Àlex Rius, amb 38,78. Tot i això, Esteve es va imposar amb una millor segona mànega amb un temps de 41,50, tot i que tampoc feia el millor temps parcial, ja que era per a Xavi Salvadores, amb 41,40.

D’altra banda, Mijares va ser segona a l’eslàlom FIS de Soldeu amb 1.24,69, a 0,37 de la guanyadora, l’espanyola Sofia Gandarias, que va marcar 1.24.32, després d’haver estat el millor temps en la primera mànega, amb un crono de 40,44. Mijares va marcar 38,44 punts FIS, quan en l’última llista en tenia 44,53.