Andorra decidieix els riders que aniran al Freeride World Tour

Ordino Arcalís acull avui i demà dues proves del Freeride World Qualifier, competicions que fan sumar punts als riders que opten per entrar en el circuit de la màxima categoria del freeride.

La prova de tres estrelles que se celebrarà a l’estació serà clau, ja que es tracta de la darrera de tot el circuit mundial on es poden sumar molts punts, i d’aquesta manera, l’última oportunitat que tenen els riders i guanyar-se l’accés per l’any vinent estar entre els grans, ja que encara queden en joc dues places per assignar a la categoria d’esquí masculí al calendari Freeride World Tour 2020. Per aquest motiu, més de 200 corredors de 15 països estan pendents d’aquesta prova i els corredors que tenen més opcions ja estan ansiosos de cara l’esdeveniment.

A més, Arcalís acull per primera vegada dues proves al mateix moment, una de dues estrelles avui, i la més important, de tres, el dissabte.

La d’avui se celebra al Port del Rat i el cap de Coste Grande (Baser Negre), a l’àrea de la Coma amb unes molt bones condicions de la neu. L’altra banda, la prova de demà se situa al pic de Cataperdís, on hi ha unes condicions immillorables per al freeride.