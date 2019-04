La federació competirà a Malta amb tres golfistes

La Federació de Golf d’Andorra, que compta amb el suport del Govern, té com a objectiu participar cada temporada en alguna competició internacional amb la voluntat que els jugadors adquireixin experiència en alta competició. Així, cal recordar que la federació andorrana està molt centrada a potenciar la base d’aquest esport, fent cursos d’iniciació a les escoles per popularitzar-lo.

En aquest esdeveniment hi participen els millors jugadors júniors de països com Alemanya, Itàlia, Grècia, Suïssa, Dinamarca o Bèlgica. En aquest sentit, la competició es jugarà en format individual Medal Play, de manera que el jugador que realitzi menys cops durant els tres dies es convertirà en el guanyador.

En aquest context, els golfistes seleccionats són Eudald Teulé, Eduard Tor i Eric Galimany. Els tres jugadors són membres del grup de tecnificació de la federació i han obtingut resultats positius en diferents competicions. Hi aniran acompanyats del tècnic de la Federació Yusecct Monzón.

La Federació de Golf d’Andorra, que compta amb el patrocini de Crèdit Andorrà, participarà en el pròxim Open Internacional Júnior de Malta 2019, que se celebrarà del 14 al 17 d’abril. Aquesta prova és puntuable per al rànquing mundial amateur i hi prendran part els tres jugadors júniors millor classificats en el rànquing nacional Crèdit Andorrà 2018.

