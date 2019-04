El MoraBanc més íntim, plasmat en un llibre

Com a curiositat, a la contrada de, hi ha la famosa piulada dedicada a la mare del jugador Luka Doncic. «Se’ns va veure diferent aquell dia», assegurava.

El director de comunicació del MoraBanc Andorra, Gabriel Fernández, va presentar ahir el llibre Memòries d’un community manager, un títol que recull les anècdotes i les experiències «divertides» i «prou connectades amb el dia a dia i amb el món de les noves tecnologies» que ha viscut com dins d’aquest club i, fins i tot, algunes de vestidor, d’aquelles que no es poden explicar. Però que igualment ho fa.

