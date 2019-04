La primera reclusa embarassada de la Comella dona a llum un nen

La primera reclusa embarassada de la Comella va donar ahir a la matinada a llum un nen a l’Hospital de Meritxell i tots dos es troben en bon estat de salut. La dona, en presó preventiva per un presumpte delicte de tràfic de drogues, havia sortit de comptes i va ser trasllada al centre mèdic on se li va induir el part. Romandrà ingressada «els dies que siguin necessaris per recuperar-se», van indicar fonts del centre mèdic. En tot moment es van complir els protocols de seguretat i un agent de policia custodia l’habitació de la dona.



Quan rebi l’alta mèdica, la presa ingressarà al mòdul de menors del centre penitenciari, que s’ha adaptat expressament per acollir el nadó. La dona va manifestar la seva voluntat d’alletar el fill durant uns mesos. La direcció del centre va accedir, però considera que aquest període no s’hauria d’allargar més de sis mesos. Posteriorment, de la criatura se’n farà càrrec el seu pare, que viu a la Seu d’Urgell amb els altres dos fills que té la reclusa.



Durant l’embaràs, però sobretot en la recta final, la reclusa va rebre assistència sanitària diària «amb totes les garanties», van precisar fonts del Govern.