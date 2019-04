Actua engega el segon programa de subvencions per a les pimes

El secretari d’Estat en funcions per a la Diversificació Econòmica i Innovació, Josep Maria Missé, i la directora d’Actua Empresa, Judit Hidalgo, van anunciar ahir la convocatòria per a la segona edició de les subvencions Actua, que comptarà amb una partida de 180.000 euros. Com el 2018, els ajuts estan adreçats a empresaris del país i tenen per objectiu donar suport a la transformació de l’empresa andorrana, potenciar la seva competitivitat i facilitar els processos d’internacionalització. Aquests serveis, que són els mateixos que es van oferir en la passada edició, no s’han canviat perquè «encaixen molt bé», va confirmar Hidalgo.

Hidalgo espera que es repeteixi l’èxit de l’anterior convocatòria, en la que es van presentar 120 empreses

L’import de la subvenció serà d’un màxim del 80% del cost dels serveis contractats, amb un límit de 4.000 euros per beneficiari. Els serveis s’hauran d’executar en un termini màxim de vuit mesos des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció. La convocatòria està oberta fins al 13 de desembre o fins a exhaurir el pressupost previst. Tanmateix, aquells comerços o professionals que ja van rebre aquest ajut durant l’edició passada no podran optar-hi.



Hidalgo va posar en relleu que «com a convocatòria vam tenir moltíssima demanda», ja que es van presentar més de 120 sol·licituds, entre les quals fins a 58 empreses van gaudir de la subvenció mitjançant 88 serveis diferents. «El que més va primar van ser els serveis web pel que fa a posicionament internacional i vam poder cobrir algunes fires i alguna selecció de personal especialitzada», va indicar. Tot i que la directora té present la gran acollida que va tenir la primera edició, «encara s’ha de veure l’impacte real de la subvenció», va precisar.

Èxit de l’any passat

Actua va llançar el mes de setembre del 2018 la primera convocatòria per al programa de subvencions per a la petita i la mitjana empresa amb un import inicial de 190.000 euros. Com a conseqüència del gran nombre de peticions, es va ampliar la partida amb una dotació de 90.000 euros més. Hildago va anunciar que aquest any es parteix del pressupost inicial però «no descartem» ampliar-lo si fos convenient.