La patronal bancària desconeix quants pisos tenen les entitats

L’Associació de Bancs Andorrans, Andorran Banking, «no té estadístiques sobre quins pisos disponibles tenen les entitats». Així ho va assegurar ahir la directora de l’associació, Esther Puigcercós, durant la presentació de la situació de la banca andorrana al 2018, ahir. En aquest sentit, Puigcercós va recordar la voluntat de les entitats per col·laborar amb el Govern per trobar solucions a la problemàtica de l’habitatge a través de la seva participació en la taula de treball que conforma la comissió nacional de l’habitatge, una de les mesures d’urgència impulsades des de l’Executiu a finals de la passada legislatura.



Preguntada concretament per la proposta que DA va fer a l’associació de bancs durant la campanya sobre «una proposta de conveni perquè els pisos buits de les entitats se cedissin al Govern per tal que els gestionés i els pogués destinar a aquelles persones que tenen més necessitat d’habitatge social a preu assequible», segons va explicar en una entrevista a aquest rotatiu l’aleshores candidat Xavier Espot, Puigcercós va assegurar que «està sobre la taula però que és un esborrany, molt esborrany».

Esther Puigcercós: «En els últims cinc anys mantenim el mateix nombre de treballadors del sector a Andorra: 1.400»



El mateix conveni proposat per Espot a Andorran Banking també incloïa «el pagament d’una renda moderada als bancs» i la possibilitat que si els bancs volien, recuperessin l’habitatge, segons l’avançament que va fer Espot.



Respecte als resultats de les eleccions del passat diumenge, Puigcercós va recordar que «Andorran Banking és un ens independent sense posicionament polític i que demana a qualsevol Govern que vetlli pel creixement econòmic del país». De la mateixa manera, va considerar que no havia de comentar res en especial sobre les aliances que es puguin donar al Consell General per formar Govern donat que «totes les lleis financeres de la passada legislatura s’han aprovat per unanimitat».

‘Llosa’

Durant la presentació de la situació de la banca al 2018, Puigcercós també va ser interpel·lada per la presumpta llosa que han suposat els actius immobiliaris a algunes de les entitats bancàries del país. En aquest sentit, la directora de l’associació, va assegurar: «No em consta que el regulador hagi fet cap toc d’atenció al respecte». I va afegir: «D’actius dubtosos en té tothom a tot arreu».



A parer d’Andorran Banking, la situació dels actius immobiliaris de les entitats és bona perquè «es constata que l’economia s’ha despertat i això és positiu per a tothom. Hi ha moviment de compra-venda». No obstant això i en resposta a la premsa, Puigcercós va lamentar no disposar de la xifra exacta de crèdits hipotecaris signats al país durant el 2018.

L’ombra de les fusions

Un altre dels temes candents relacionats amb les entitats del país és el de rumors de fusions que no s’acaben de materialitzar. «A la taula d’Andorran Banking no es parla de fusions», va tancar d’arrel el tema la directora de la patronal bancària andorrana.



Unes fusions per a les quals, a parer del ministre de Finances, Jordi Cinca, en declaracions el Dia de la Constitució a RTVA, «el sector bancari andorrà està preparat per assumir» si s’acabessin produint. Per a Puigcercós el fet que el ROE [rendibilitat financera, per les seves sigles en anglès] sigui «superior a la mitjana europea» hauria d’allunyar aquest fantasma. En aquest sentit va recordar: «Són els accionistes que avaluen si hi ha riscos i prenen les decisions que consideren pertinents».

Puigcercós es va mostrar hermètica sobre els escenaris de l’acord d’associació contemplats en les projeccions

Cens laboral i massa salarial

Respecte a la situació de les plantilles del sector bancari a Andorra, Puigcercós va assegurar que «en els últims cinc anys mantenim el mateix nombre de treballadors a Andorra en 1.400» i davant el fet exposat pels periodistes que havien transcendit prejubilacions en algunes entitats, Puigcercós va ser concisa: «Entenem que hi ha dos variables: altes i baixes». En aquest sentit, la directora va assegurar desconèixer si aquestes noves contractacions farien decréixer la massa salarial i va concloure: «L’important és que el número de treballadors és el mateix i que no ha canviat el perfil d’aquests», alhora que va lloar el nivell d’especialització i personalització que ofereixen els professionals de la banca andorrana tot recordant que «cadascú té la seva estratègia i cada entitat tria el que fa».

Acord d’associació

Amb l’escenari del possible acord d’associació entre la UE i Andorra, la banca andorrana espera aconseguir avantatges per al sector i per al país però es va mostrar hermètica a l’hora de parlar de les diferents situacions del tancament de la negociació que contemplen per fer les projeccions del sector a llarg termini. «L’important és que el PIB creixi i com millor sigui aquest acord, més creixerà», va assegurar.

L’associació de bancs considera claus l’ingrés a l’FMI i el BCE com a prestador

La directora d’Andorran Banking, Eshter Puigcercós, va considerar claus l’ingrés a l’FMI i disposar del BCE com a prestador d’última instància: «Hem abraçat totes les regulacions i l’accés al BCE és l’últim que ens falta per poder jugar en les mateixes condicions». No obstant això, Puigcercós va recordar que hi ha «diferents fórmules» i va posar l’exemple de Liechtenstein que no té accés al BCE però sí al Banc Nacional Suís.

Pel que fa als resultats, l’associació va destacar que «l’exercici 2018 va tancar consolidant la seva posició amb un total de 44.925 euros de recursos gestionats, una xifra que es manté estable en els darrers tres anys, però que gairebé s’ha duplicat en la darrera dècada».

«Les entitats bancàries han injectat 970 milions d’euros (+27,9% més que l’exercici anterior a l’economia real en forma de préstecs i pòlisses a empreses i particulars, atesa la recuperació econòmica i el creixement de la demanda», va indicar Andorran Banking.

«La ràtio de solvència –calculada a efectes comparatius– CET1 (phase in) és del 16% a 31 de desembre de 2018», per sobre de la mitjana europea, segons l’associació.