Lleó, el vedell més bru de tots

La vuitena edició del concurs de mascles de raça bruna i la subhasta de vedells, que se celebra des de fa dotze anys, va tenir lloc ahir a l’assecador de la Borda Mateu d’Andorra la Vella. Segons el balanç respecte d’altres anys, la part del concurs va sofrir una davallada pel que fa a la participació, per la qual cosa només s’ha pogut completar la secció de toros adults, al contrari de la d’animals més joves que ha quedat deserta.



Landry Riba, director d’Agricultura del Govern, va destacar que una de les causes que van provocar aquesta menor participació és que «durant aquests dies també s’ha realitzat la venda de la collita del tabac», i va afegir que «molts s’han decantat per la venda, la qual s’ha de fer el dia que toca».



Pel que fa a la subhasta, el nombre d’animals va ser de quatre exemplars. L’explotació Toni Vila va ser la guanyadora de la licitació més elevada amb 3.500 euros pel boví Orri, que ha arrancat amb un preu de sortida de 2.200 euros.



La subhasta és una part molt arrelada en el projecte carn de qualitat controlada d’Andorra, i forma part, segons va dir Riba, «de la fase final de tot un procés de selecció que dura deu mesos, però que donen la seguretat que reuneixen totes les característiques que la raça bruna requereix». Aquesta garantia fa que «els ramaders puguin adquirir animals totalment certificats».

Per obtenir aquesta certificació de qualitat, l’animal ha de complir una sèrie d’indicadors. Els més rellevants són el desenvolupament esquelètic i el muscular, que indica si l’animal té una bona tendència a guanyar pes.



Altres aspectes fonamentals són els aploms, la morfologia de les potes i el caràcter, ja que és important que no tingui tendència a barallar-se amb els seus companys, informa l’ANA.

En aquesta època de l’any, aquests animals es troben en les millors condicions i són més visibles les seves característiques morfològiques. El jurat de la fira, a més de qualificar els animals, va exercir una tasca didàctica explicant els motius en què es basa la puntuació atorgada en cada secció. La Fira s’ha realitzat conjuntament amb la Subhasta de Vedells que provenen del Centre de Selecció Genètica de Villeneuve de Paréage. Aquest ha estat el dotzè any en què s’ha fet la selecció i representa la continuació del treball dut a terme per aconseguir una raça autòctona del país que pugui esdevenir un signe d’identitat propi, segons va informar el Govern.