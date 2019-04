Creix un 6% el pressupost per promocionar Andorra a l’estiu

La campanya d’estiu d’Andorra Turisme enguany ascendeix fins gairebé els 2.240.000 euros, un 6% més que l’any passat, quan van destinar-s’hi uns 2.110.000 euros. Així va comunicar-ho ahir el ministre de Turisme en funcions, Francesc Camp, en el marc de la presentació de la nova campanya. «Hem introduït molts més continguts de vídeo, fet que ha encarit el cost total per a aquest estiu», va justificar-ho el ministre.

De fet, més enllà del vídeo promocional principal –que és el mateix de l’any passat perquè solen fer-lo durar entre dos i tres anys–, han creat diversos espots publicitaris d’entre 20 i 30 segons per promocionar esdeveniments més concrets, com el nou espectacle del Cirque du Soleil, Rebel, o d’altres –encara pendents de rodar– per vendre tant el turisme de muntanya i natura com el de country break, que el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va definir com «la combinació de shopping, cultura, gastronomia i wellness».

«Som conscients que el turisme de muntanya és molt minoritari a l’estiu perquè la gent prefereix anar a la platja, però més enllà de seguir treballant per millorar el posicionament d’aquest destí, també hem d’explotar el binomi comerç-cultura», va puntualitzar el ministre. I seguidament Budzaku va afegir: «El shopping és on estem patint més, de manera que és el sector que cal potenciar més».

Objectius en xifres

De tota manera, de cara a aquest estiu, Andorra Turisme ha previst l’entrada d’1.046.885 turistes entre el juny i el setembre, el que representaria un augment de tan sols un 1,3% respecte a l’estiu anterior. El titular de Turisme en funcions va reconèixer que «ens hem marcat un objectiu de creixement moderat» tot matisant que estaria per sota en el cas dels espanyols, ja que es tracta d’un públic «molt consolidat», i per sobre en el dels francesos i la resta de nacionalitats, «perquè encara hi ha molt marge de creixement». Ara bé, va manifestar el desig de «mantenir l’objectiu del milió i no situar-se per sota d’aquest llindar».

Camp va atribuir aquest augment moderat sobretot al context de l’entorn. Per una banda, va recordar que «venim d’un creixement molt important en els darrers anys i que de cara als propers la previsió de creixement del PIB és molt reduïda en els països on es fan campanyes de comunicació». Per l’altra, va manifestar que cada vegada hi ha una competència més forta i agressiva dels països de l’Orient Mitjà, «on el turista europeu torna a anar des de l’any passat després de passar una temporada complicada a nivell de seguretat».

Tot i així, el titular de Turisme no va evitar mirar-se el melic i va admetre que «des de fa una anys l’oferta turística del Principat es manté estable i no es proposen nous esdeveniments». A més, va descartar rotundament l’opció de disminuir els preus, ja que Andorra Turisme aposta per actuar en el sentit contrari. «Nosaltres volem una oferta de major qualitat i més variada de la que tenim actualment», va fer saber Camp. Per aconseguir-ho, ja va especificar que calen inversions i, en conseqüència, apujar els preus. «I s’ha de trobar un equilibri entre encarir els serveis i seguir sent atractius; tot i així, som conscients que ara ja atraiem un turista de classe mitjana i que cada vegada haurem de dirigir-nos més cap al d’alt poder adquisitiu», va avançar el titular de Turisme tot considerant que «aquest és el camí que cal seguir, però no és una feina d’una legislatura, sinó de dues com a mínim».

Més facturació

Segons el ministre, però, l’oferta que hi ha en l’actualitat també els aporta beneficis. «Ara per ara, tenim un calendari molt extens i pràcticament cada cap de setmana hi ha programat algun esdeveniment important; per tant, amb aquesta oferta tan variada hem d’aconseguir que el turista allargui la seva estada al Principat», va pronosticar Camp. Si bé l’any passat la mitjana de pernoctacions va ser de 2,62 per turista, enguany confien a arribar fins a les 2,7, el que representaria un increment del 2,7%.

D’aquesta manera, encara que el nombre de turistes s’incrementi amb moderació, els hotels i apartaments turístics notaran un augment en la facturació. «Quan parlo amb treballadors del sector, em comenten que els beneficis econòmics són superiors als de l’any passat; potser també s’explica perquè estem arribant a un turista que es gasta més diners», va concloure el ministre de Turisme.

Itàlia, nou mercat europeu

Si bé fins fa poc Andorra Turisme concentrava tots els seus esforços a atreure turisme dels seus dos països veïns, Espanya i França, ara ja compta amb un total de vuit mercats internacionals on fer campanya. L’últim a afegir-s’hi ha estat Itàlia. «L’any passat vam dur a terme un estudi de mercat i vam detectar que hi havia cert interès en Andorra com a destí», va indicar Budzaku, mentre que el ministre va subratllar que «ara mateix Itàlia se situa en desena posició en la llista de nacionalitats de procedència i l’objectiu és fer un esforç perquè entri al top 5».

Camp va ressaltar que «Andorra ja es troba en els principals mercats de turisme europeu: Espanya i França són els més importants, però també hi ha Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i Irlanda». I a part d’insistir que cal consolidar tots aquests mercats a l’estiu, el ministre va observar que «de cara a l’hivern Andorra pot aspirar a buscar turisme en d’altres continents, com Amèrica del Nord o l’Àsia».