‘Encadenats’, un llibre nascut de la percepció artística infantil

Es pot escriure un llibre en 20 dies? Els alumnes de cinquè i sisè de l’escola andorrana de primària d’Andorra la Vella ho han fet i, amb l’ajuda del Museu Carmen Thyssen Andorra, presentaran el dia de Sant Jordi Encadenats, un conjunt de microrelats basats en quatre obres de l’exposició Femina Feminae –peces de Berthe Morisot, Conrad Felixmüller, Winslow Homer i Robert Delaunay- i que l’únic filtre que han passat és el de les normes d’ortografia.

La primera tirada del llibre, de 300 exemplars, es podrà comprar al museu o a la parada de Sant Jordi del centre el dia 23 d’abril per un preu de 10 euros. «Els mateixos nens van escollir els relats», va explicar el director Artístic del museu Guillermo Cervera, «a partir de quatre obres d’art amb formats diferenciats per provocar reaccions imaginatives concretes».

Dels quatre textos que van escriure de cada obra, els alumnes van seleccionar el que més els agradava sense saber que, una setmana després, els mateixos textos entrarien a impremta.

Els alumnes van seleccionar els seus textos prefertis sense saber que acabarien a l’impremta

Amb un disseny curós, en les pàgines interiors el lector podrà veure les obres que van influenciar els joves escriptors amb una petita introducció per facilitar l’obertura imaginativa del lector. A la part dreta estan els textos, amb el nom de cada autor al lateral. Estan col·locats consecutivament i entre text i text s’ha afegit una i, amb la voluntat de crear una història més enllà dels petits relats.

Per a l’escola andorrana, és una oportunitat per «aprofitar les sinergies amb entitats amb qui compartim valors», va explicar el director de l’escola andorrana d’Andorra la Vella, Bruno Bartolomé. Una oportunitat també per als nens i nenes de formar part d’una activitat en què «totes les respostes són vàlides i ells expressen allò que veuen i senten», sense la pressió d’encertar o no una resposta.

El llibre s’ha pogut publicar amb tanta rapidesa gràcies, a més, a l’editorial Aloma, a qui els va semblar «una proposta molt original i creativa». Per a la gerent de l’editorial, Montse Cardelús, «és un goig veure com els esforços per acostar l’art als escolars tenen bona rebuda» i, encara que sigui una publicació «honesta», per a Cardelús recull «l’esperit de la iniciativa a la perfecció». Els beneficis de la venda dels llibres es destinaran íntegrament a les activitats del centre educatiu, informa l’ANA.