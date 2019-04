Piqué: "L’himne de la Champions sonarà a Andorra"

Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, ha explicat avui el projecte de l'FC Andorra, tres mesos i mig després que l'empresa anunciés la seva adquisició. L'acte s'ha celebrat a la seu de MoraBanc, ja que l'entitat s'ha convertit en el patrocinador del club, de manera que des del patit de demà contra l'EFAC Almacelles, l'equip lluirà el logotip a la samarreta, encara que aquest patrocini no es limitarà només a això. Com a novetat, també es va desvelar que l'FC Andorra i els Special Olympics d'Andorra han unit esforços per participar en el torneig MIC Integra.

Així, el central de l'FC Barcelona ha assegurat "sonarà l'himne de la Champions a Andorra". "Crec que l'Andorra té un gran potencial i és un projecte de país", ha destacat i ha explicat que "volíem un partner andorrà per involucrar a la gent d'Andorra".

Així mateix, ha remarcat que "necessitem anar de la mà de gent que coneix la terra i que té un pes específic dins del país". "MoraBanc inverteix molt en l'esport i el bàsquet és un gran exemple, estan fent les molt bé a l'ACB, classificant-se pels play-off i esperem que els doni els mateixos resultats amb l'FC Andorra", ha indicat.

En aquesta línia, ha afirmat que "és un camí molt, a molts anys vista, i que ens hi deixarem la pell". "Podem aportar moltes coses al club i hi haurà jugadors involucrats i altres com a partners", ha subratllat i ha afegit que "estem treballant en la base". "En les pròximes setmanes tindrem notícies al respecte, no només és un primer equip sinó que hi haurà un projecte sòlid, perquè creiem en els joves i l'equip ha de ser una font de talent", ha opinat.

Pel que fa al paper dels andorrans, ha explicat que "ajudarem al futbol andorrà a pujar el nivell" i que "el seu paper ha de ser important" perquè "formen part del projecte esportiu". "Esperem que en el futur hi siguin sempre", destacava. "Treballarem la base, tindran més competitivitat a l'equip i, per tant, el seu nivell pujarà", ha revelat.

El Prada de Moles, per tres anys

Pel que fa a la ubicació dels partits, ha donat a conèixer que "estem parlant perquè sigui per tres anys". "Si parlem de la Champions, és evident que a llarg termini haurem de buscar un lloc", ha puntualitzat. Tot i això, no sap quan vendrà al camp perquè "l'horari em mata".

Parlant de futur, també ha dit que no sap com influirà això de cara a la presidència del Barça però ha recordat que vol seguir vestint de blaugrana "com quants anys millor". A més, el seu pare no serà el president de l'FC Andorra. “Les notícies eren fake news”, sentenciava.