Tres doctors es presenten al càrrec de rector de l’UdA

El càrrec de rector de la Universitat d’Andorra (UdA) finalment es disputarà entre tres doctors: Miquel Nicolau, que ocupa el lloc en l’actualitat, Emili Vergés i Josep Maria Pujal. Després que el darrer candidat hagi esmenat els defectes detectats en la seva sol·licitud per tal de poder continuar prenent part en la convocatòria, el Consell Universitari es reunirà el proper 2 de maig per tal de resoldre la convocatòria i elegir un dels tres doctors abans del dia 10. El Govern haurà de nomenar el nou rector, que aquesta vegada ocuparà el càrrec durant cinc anys, abans del dia 31 de maig.

Emili Vergés és doctor en Bioquímica i Biologia Molecular i llicenciat en Biologia i en Bioquímica. Actualment imparteix classes d’aquesta especialitat a l’UdA però també ha exercit de professor de ciències a l’Escola Sagrada Família. Josep Maria Pujal és doctor en Immunologia del transplantament i llicenciat en Biologia. Durant molts anys ha estat compaginant les classes a la universitat amb la investigació; per exemple, va estar investigant teràpies cel·lulars al Parc Científic de la Universitat de Girona o medicina regenerativa a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Miquel Nicolau és doctor en Enginyeria Electrònica i llicenciat en Filosofia; forma part del personal docent de l’UdA des del 2003 però porta quatre anys en el càrrec de rector. En una entrevista a aquest rotatiu, Nicolau va expressar que estava «content amb el suport rebut dins de la universitat en tot el que havia fet fins ara» i va indicar que era precisament aquest fet el que l’havia convençut que «valia la pena continuar». Ara que la seva candidatura ja ha estat validada, segons va explicar aleshores, iniciarà una roda de contactes amb tots els membres del Consell Universitari per explicar el seu programa continuista, que vol seguir perseguint el creixement d’estudiants i la internacionalització de la universitat, però també potenciant el sector de la recerca. «I em presentaré als estudiants i als professors, al teixit professional i econòmic del país, així com als membres del Govern», va precisar Nicolau tot satisfet dels resultats obtinguts i animat per continuar liderant el seu projecte.