Ferit de gravetat un motorista ebri en un accident a Andorra la Vella

Un motorista va resultar ahir ferit de gravetat al patir un accident de trànsit amb un turisme a la Baixada del Molí d’Andorra la Vella. L’home, que conduïa una motocicleta d’una cilindrada de 125 cc sota els efectes de l’alcohol, va patir diversos traumatismes i contusions, i una fractura a la pelvis que va requerir cirurgia a l’Hospital de Meritxell, on roman ingressat tot i que no es tem per la seva vida. El motorista, resident de 24 anys, va donar una alcoholèmia positiva d’1,15 g/l. La Policia no va detenir-lo per les lesions sofertes, però passarà a disposició judicial per cometre un delicte contra la seguretat del trànsit. Amb l’accident d’ahir, ja són 12 els motoristes que han resultat ferits a la xarxa viària andorrana des de l’1 de gener, segons les dades publicades per la Policia.

Els fets van succeir a les 01.08 hores de la matinada i es van veure implicats un turisme Mercedes-Benz E i una motocicleta Sky Team TRex 125, tots dos amb matrícula andorrana. Els agents també van realitzar el control d’alcoholèmia i drogues al conductor del cotxe, que va donar negatiu A més, va sortir il·lès de la topada.

12 motoristes han resultat ferits a les carreteres des de l’1 de gener, dos d’ells pels efectes de l’alcohol

Tot i ser el dotzè conductor de motocicleta que resulta ferit en un accident de trànsit, és el primer de tot ells que dona positiu en el test d’alcoholèmia. No obstant això, és el segon sinistre on l’alcohol i un motorista estan implicats. El 15 de març, el conductor d’un turisme Hyundai i30, resident de 24 anys, va xocar contra una motocicleta BMW F650 a l’avinguda Copríncep de Gaulle d’Escaldes, a l’alçada de les piscines comunals. El motorista, resident de 45 anys, va patir diverses contusions lleus. Practicat el pertinent control, el conductor del cotxe va donar 1,36 g/l i va ser arrestat per la Policia.

Sense els cursos de l’ACA

Les víctimes mortals a les carreteres andorranes de l’any passat van ser totes motoristes. L’abril del 2018, l’ACA ja va considerar massa elevat el nombre de motoristes ferits o morts a la xarxa viària. El secretari general de l’entitat, Antoni Sasplugas, va indicar que aquests sinistres eren una de les raons principals per les quals l’associació havia decidit aquest any posar el focus en la seguretat dels motoristes en el marc del pla de seguretat viària, el qual incloïa per al 2019 cursos de formació específica per a la conducció segura dels motoristes. Un any després de l’anunci i més de quatre mesos després de començar l’any, encara no han vist la llum.

Dos atropellaments

Aquest any, un total de vuit persones en estat d’embriaguesa han patit o provocat accidents de trànsit amb ferits a la xarxa viària des de principis d’any. Sis conduïen un turisme, dos dels quals van atropellar dos vianants. D’una banda, un resident de 24 anys va bufar 2,35 g/l després d’envestir un turista de 27 anys a Arinsal la nit del 2 de març. La víctima va patir un traumatisme cranial sever, una fractura a la cama i politrautismes. La gravetat de les ferides va fer necessari el seu trasllat en helicòpter a l’hospital de Sant Pau de Barcelona. De l’altra, el conductor d’un turisme Subaru Justy, un resident de 60 anys, va atropellar una dona resident de 38 anys a l’avinguda Bonaventura Riberaygua de la capital a les 15.40 hores del 21 de març. Ell va ser arrestat per una alcoholèmia d’1,42 g/l i ella va patir contusions múltiples que van comportar el seu ingrés a l’hospital durant unes hores.