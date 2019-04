Ros presenta les credencials d’ambaixador a Macron

L’ambaixador d’Espanya al Principat, Àngel Ros, va presentar ahir les cartes credencials al president de la República Francesa i copríncep francès, Emmanuel Macron, en un acte que va tenir lloc al Palau de l’Elisi. En aquesta mateixa cerimònia hi van prendre part 30 nous ambaixadors acreditats a Andorra.



El copríncep francès va estar acompanyat pel seu representant personal, Patrick Strozda, i el cap de gabinet de la representació del copríncep francès a Andorra, Pascal Escande, així com per la ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez.



En el seu discurs als ambaixadors, Macron va parlar del seu compromís amb Europa i amb els objectius de desenvolupament sostenible i, pel que fa a Andorra, es va referir a les seves transformacions, al seu treball en els temes culturals i educatius, i al seu creixent paper en la comunitat internacional, tal com va informar l’ambaixada d’Espanya a Andorra en un comunicat.



Ros va ser nomenat ambaixador d’Espanya al Principat el passat 6 d’agost i, com la resta de diplomàtics, disposava d’un any per presentar les credencials als coprínceps. En el cas de l’episcopal, Joan-Enric Vives, se les va entregar el 29 d’agost.