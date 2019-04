BancSabadell d’Andorra repartirà més de 3 milions entre els accionistes

El BancSabadell d’Andorra ahir va anunciar els resultats de l’exercici 2018 en el marc de la tradicional Junta General d’Accionistes, que enguany també aprovava diversos canvis en la cúpula directiva. Segons va detallar Josep Permanyer, en el seu últim discurs al capdavant de l’entitat bancària, els beneficis de l’any passat van superar els 10 milions d’euros, un 2,09% per sobre del resultat que s’havia obtingut al 2017.

El president valora l’exercici positivament malgrat haver-hi hagut un entorn general molt incert i certa tensió geopolítica

D’aquesta manera, el banc podrà repartir entre els accionistes uns dividends de 6,25 euros per acció, una xifra que representa un rendiment sobre el nominal de l’acció del 10,4%. Aquest dividend de 6,25 euros implica un pay-out o percentatge del resultat consolidat que es destinarà a dividend del 30,51%. Per tant, 7,07 milions d’euros serviran per a les reserves voluntàries i 3,13 per al pagament dels dividends. Pel que fa als fons propis, van assolir 82,7 milions d’euros i encara continuen creixent, mentre que la rendibilitat dels fons propis (ROE), a tancament de l’exercici 2018, va arribar al 12,94%.

Valoració global

Permanyer va destacar que l’exercici va estar marcat per un entorn general molt incert a causa de l’increment de la tensió geopolítica i comercial a escala mundial, així com dels canvis en la política monetària europea del BCE. Tot i així, va voler remarcar que l’any passat el plenari dels ministres d’Economia i Finances de la Unió Europea va excloure Andorra de la llista grisa de paradisos fiscals.

Els responsables de l’entitat van voler fer coincidir la junta amb l’aniversari de Permanyer, que just ahir complia els 75 anys i, en aplicació dels estatuts, havia de deixar el consell i la presidència. Ho consideraven un homenatge a la seva persona, ja que havia estat lligat al Sabadell des que tenia 14 anys. Durant la junta, va anunciar-se el nomenament del nou administrador, Josep Lluís Negro, i el futur president, que serà Miquel Alabern.

Per la seva banda, el conseller-director general, Josep Segura, va subratllar que «per segon any consecutiu, el benefici ha superat els 10 milions d’euros», i va detallar el creixement de les quotes de negoci i dels resultats: «ha crescut la quota de benefici, en relació amb el sector, que supera el 10%, i també les quotes de clients, que assoleixen el 24,22% en particulars i el 42,84% en empreses». El directiu va valorar les ràtios financeres com a molt consistents, de solvència del 15,69% en aplicació de la nova legislació.