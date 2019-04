A Vitòria, sense Ennis

El MoraBanc Andorra afronta avui la primera de les vuit finals que li queden per aconseguir jugar per tercer any consecutiu els play-off pel títol. Per aquest motiu, tot depèn de vèncer avui al Kirolbet Baskònia, equip que els andorrans van superar a casa durant la primera volta de la competició.

En aquest context, els andorrans viatgen amb tres baixes com són David Walker i Oliver Stevic, per lesió, i sense Dylan Ennis, que està a punt de ser pare i, per aquest motiu, ha decidit no jugar. Així, el MoraBanc se situa en novena posició a un triomf dels rivals que ocupen les desitjades zones dels play-off. A més, arriba amb Moussa Diagne totalment recuperat dels marejos i amb Landing Sanè que ja no té problemes estomacals. Tot i això, els rivals també recuperen totalment a Tornike Shengelia, que després de tres mesos lesionat torna, tal com va expressar ell mateix, «amb molta confiança». «Els del Principat plantejaran un partit dur perquè es juguen l’accés als play-off, però em trobo bé», comentava.

Així, l’entrenador tricolor, Ibon Navarro, va explicar ahir en roda de premsa que «la major diferència respecte al darrer partit que vam jugar contra ells és el canvi d’entrenador, ja que abans s’asseia a la banqueta Pedro Martínez i ara ho fa Velimir Perasovic». A més, va recordar que «també hi ha algun jugador nou» i que «han canviat l’estil de joc, a més de jugar a casa, on tenen un públic entregat», «és un dels vuit millors equips d’Europa», sentenciava.

Per tant, els andorrans es trobaran a un rival «descansat», ja que «fa molt temps que no descansaven una setmana sencera i, per tant, estaran frescs i preparats per guanyar-nos», comentava i afegia que «és un rival que necessita guanyar per preparar de la millor manera possible el partit contra el CSKA de Moscou». «Serà clau aturar el seu joc a camp obert», revelava.

En aquest sentit, al MoraBanc haurà de treballar de valent per emportar-se una alegria del Buesa Arena i no perdre el tren dels play-off, ja que una derrota podria ser desastrós per al conjunt tricolor, ja que també podria ser un cop moral, tal com va passar amb l’intent de classificar-se per a la Copa del Rei. Així, l’equip tricolor comptarà de nou amb els serveis del Sani Campara, un jugador que és habitual per substituir les mancances a les quals ha de fer front l’equip. «Personalment prefereixo que Dylan Ennis vingui, però crec que tots som persones», indicava Navarro i recordava que «aquí està vivint tot sol amb la seva dona i no la deixarem sola donant a llum aquest cap de setmana». «Cobrir aquesta baixa serà tot un repte però intentarem jugar les nostres armes contra el Baskònia», assegurava.

A més, Ibon Navarro, que torna a Vitòria una altra vegada, va explicar que «fa quatre anys que hi vaig com a entrenador visitant i sempre és especial, però quan el partit comença, t’oblides de tot, però veuré la meva família i els meus amics».

«Energia Extra»

D’altra banda, David Jelínek va comentar que «haurem de posar una energia extra en aquest partit perquè sabem que juguem contra un rival molt dur». «Estem pendents del play-off i és inevitable mirar a veure com estan les coses o el calendari que ens queda als equips, però el que hem de fer és estar centrats a guanyar tots els partits i a partir d’aquí, veurem què passa», puntualitzava.

Així, després d’aquest important repte, els andorrans rebran al Tecnyconta Saragossa i després, s’ha de visitar a l’Iberostar Tenerife i al Baxi Manresa. Dit d’una altra manera: ve un Tourmalet impressionantment difícil. Però el MoraBanc ja s’està acostumant a les gestes.