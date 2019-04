La Ruta Coronallacs registra un 166% més d’usuaris al 2018

La Ruta Coronallacs, que uneix els quatre refugis guardats que hi ha al Principat –Comapedrosa, Juclà, Sorteny i Illa–, va experimentar un increment del 166% en el nombre d’usuaris durant el 2018 respecte a l’any anterior, quan s’havia posat en funcionament en el marc de l’augment de la pràctica de l’esport i el lleure a la muntanya. Si bé la primera temporada només va registrar 151 excursionistes, segons les dades facilitades des del Govern, la xifra va doblar-se –i gairebé triplicar-se– durant l’estiu passat, quan van realitzar-la un total de 401 senderistes. A més, aquella temporada va revertir-se la tendència negativa de l’anterior, en què només el 42% dels usuaris inscrits van aconseguir finalitzar-la; al 2018, el percentatge va ser del 76%.

Pel que fa a la procedència dels excursionistes, la majoria provenen d’Espanya, entre un 50 i un 75% dels registrats. De tota manera, la primera temporada, en tractar-se de la novetat, va tenir força seguiment per part dels andorrans i residents al Principat, fins a un 42% del total, mentre que l’any passat van ser únicament un 25%. El coneixement de la ruta, però, encara no ha traspassat àmpliament les fronteres del país i, en conseqüència, l’afluència de francesos i altres nacionalitats és encara minoritària.

Bona rebuda de l’Illa

Segons revelen els registres de pernoctacions dels quatre refugis guardats, el nombre d’excursionistes que hi han fet nit no ha parat d’augmentar des de l’any 2009, tot i que amb certs matisos per a cadascun. De fet, el refugi de Comapedrosa sempre ha superat el miler de pernoctacions, ja que és un dels accessos per ascendir al Pic de Comapedrosa, el més alt del Principat amb els seus 2.942 metres. Tot i així, amb l’entrada en funcionament de la Coronallacs, va experimentar un repunt del 20%.

Els refugis de Juclà i Sorteny, en canvi, han tingut una evolució més irregular malgrat ser dos punts neuràlgics des d’on poder recórrer la serralada pirinenca en terres andorranes. Amb l’arribada de la ruta circular, també van registrar un increment en el nombre de pernoctacions, del 32% i del 8%, respectivament. Quant al refugi de l’Illa, que va aixecar-se l’any 2017 al bell mig de la Vall del Madriu Perafita Claror, el primer any ja va acollir 1.800 usuaris, mentre que al 2018 pràcticament va doblar-ne la xifra en registrar-ne fins a 3.541.

Malgrat que la Ruta Coronallacs ha evolucionat positivament d’un any a l’altre, de cara a aquesta temporada el Govern ha previst la creació d’una central de reserves en línia i amb atenció telefònica per a l’adquisició d’un forfet corresponent a les mitges pensions dels quatre refugis. L’empresa Stadesport s’està encarregant de desenvolupar-la i l’objectiu és facilitar l’accés dels senderistes a la ruta circular.