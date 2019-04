Oliveras, 17è millor temps a Grandvalira

Ala primera cursa de les Finals de la Copa del Món de Quilòmetre Llançat, l’andorrà Marc Oliveras, que debutava, no ha desentonat i ha marcat el dissetè millor temps amb 168,27 km/h.

Pel que fa a la general, no hi va haver sorpreses i el guió previst de les finals es va complir tant en categoria masculina com en femenina. En dones, la sueca Britta Backlund, amb 173,84km/h, va sumar la sisena victòria de la temporada i ja és virtualment guanyadora del seu primer Globus de Cristall. La italiana Valentina Greggio, amb 171,03 km/h, va acabar segona. Un altre sueca, Lisa Hovland-Uden, amb 170,35 km/h, va completar el podi. En homes, el duel entre l’italià Simone Origone i Manuel Kramer va continuar en la penúltima cursa de la temporada. Origone, amb 176,42km/h, només va treure cinc centèsimes a l’austríac Manuel Kramer, que va marcar 176,37. Avui si Simone Origone no falla pot aixecar el seu onzè Globus de Cristall. El tercer classificat va ser el també austríac Klaus Schrottshammer amb 175,12 km/h .