L'empresari acusat d’assetjament sexual tanca la discoteca del Pas

El gerent de la discoteca del Pas de la Casa que va ser denunciat per un presumpte assetjament sexual i un abús laboral per una empleada va tancar el local d’oci el passat 30 de març. L’home va avisar «amb poques hores d’antelació» als empleats que aquella nit seria «l’última de la temporada», indiquen a aquest rotatiu dos extreballadors de l’establiment. El motiu del tancament «precipitat», segons ells, és la «mala maror» que «des del principi de la temporada hi havia» i que es va accentuar a partir de la matinada del 16 de febrer, quan es van produir una sèrie de fets que van acabar amb l’home detingut. L’empresari va trucar a la Policia per denunciar que l’empleada l’havia pegat. La dona va admetre haver-li propinat una bufetada, però, va explicar a EL PERIÒDIC que va ser «una reacció instintiva» a la «manotada forta al cul» que li va donar sense el seu consentiment mentre atenia els clients. Ambdós s’han denunciat mútuament, tant a la Policia com a la Batllia. Aquest rotatiu ha intentat posar-se en contacte sense èxit amb l’empresari.



Tot i que la temporada d’esquí no ha acabat i encara queda la Setmana Santa, en la que Grandvalira ha anunciat una ocupació del 100% per les nevades dels últims dies, el gerent no va voler acabar-la. «Va tancar la persiana de la mateixa manera que la va obrir: a correcuita», manifesten els treballadors, en referència al fet que el local va obrir amb la temporada començada, el 27 de desembre.

L’home, que va trucar a la Policia i va acabar detingut, va denunciar la dona per donar-li una bufetada

Els testimonis, que també afirmen que el negoci no «rutllava», no s’han volgut immiscir en el que descriuen com l’afer «que ens ha posat en boca de tot el poble»: els presumptes abusos patits i fets públics per l’extreballadora. Com ells, la dona també va lamentar ser interpel·lada pels seus veïns i coneguts. «Em deien que no era tan greu, que només m’havia tocat el cul. Però és el meu cul. Vull defensar el meu cos, la meva integritat i els meus drets», va afirmar.



A les 03.45 hores d’aquella matinada, l’empresari, de 65 anys, va trucar a la Policia denunciar que la treballadora l’havia pegat. «La hi vaig donar després que em toqués el cul. Faig sortir al carrer a calmar-me, però em va fer entrar. Em va demanar que no li expliqués a ningú i em va intimidar dient-me que no hi havia testimonis», va explicar el passat 22 de març a aquest rotatiu. També va reiterar que dies abans ja li havia tocat la part íntima de manera brusca amb una ampolla. Arran dels fets i de les denúncies que va posar davant del servei de l’ordre i del departament de Treball va descobrir que l’empresari no la va donar d’alta a la CASS fins que ella va comunicar-li que el portaria davant la justícia. No tenia cap contracte laboral signat ni cap nòmina, ja que cobrava en efectiu, així que no va poder demostrar que havia treballat en el local d’oci nocturn, va dir. Finalment, per aconseguir alguna evidència, va acceptar signar la liquidació proposada pel gerent. «No em va pagar 500 euros que em devia», va criticar.