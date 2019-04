Comença el tram decisiu de la lliga nacional

Inter Club Escaldes i UE Sant Julià donaran el tret de sortida demà als play-offs de la Lliga Multisegur Assegurances. Tots dos equips saltaran al camp amb una sola idea: sumar els tres punts que mantinguin les opcions intactes de continuar lluitant per la Lliga, o almenys, per Europa. L’altre partit de la primera jornada del play-off pel títol serà el que enfrontarà el VallBanc Santa Coloma i la UE Engordany. Els dos equips tenen molt a dir en aquest tram decisiu de la temporada.

D’altra banda, el primer partit del play-off per la permanència el disputaran el FC Lusitans i el FC Ordino. Dos equips que encara no tenen ni molt menys garantida la continuïtat a la competició, sobretot el Lusitans que amb una plantilla a cost zero està intentant aconseguir la gesta.

L’últim partit de la primera jornada dels play-offs enfrontarà la UE Santa Coloma i el FC Encamp. Tant colomencs com encampadans han de lluitar encara per mantenir-se a la màxima categoria. Així, els encampadans volen intentar retallar distàncies.