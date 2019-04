Benvingut, Míster Piqué

La informació es resumia en dues imatges: un photocall i la nova equipació del club

I per fi va arribar el gran dia. Bé, havia de ser dijous però la roda de premsa en la qual Gerard Piqué havia d’explicar tot el projecte de l’FC Andorra es va ajornar a ahir per «incompatibilitat d’agenda». Així doncs, tres mesos i mig després que la compra del club per part de Kosmos Holding Group, el seu president i fundador, compareixia per primera vegada davant dels mitjans a la Seu Social del MoraBanc i, en un país acostumat a què les rodes de premsa les segueixin quatre periodistes, l’efecte Piqué es va notar. Van venir mitjans de tota Espanya. Tot just entrar a la sala de premsa, el photocall amb els logotips de MoraBanc i del club i la nova equipació ens esperaven. El nom de Beluga s’esfumava de les samarretes per deixar pas a MoraBanc.

Malgrat que tota la informació es resumís amb aquelles dues imatges que evidenciaven que MoraBanc passava a ser el patrocinador principal, l’expectació era real. I es va mantenir durant 30 minuts, ja que malgrat que els mitjans es convoquessin a les 11.30 hores, Piqué va arribar a les 12. Durant els minuts previs a l’entrada triomfal, es produïen silencis sepulcrals de tant en tant, cada vegada que se sentien passes. Els 11 periodistes gràfics estaven preparats mirant l’entrada de la sala de premsa. A alguns se’ls cansaven els braços d’aguantar les càmeres de televisió.

La tensió es palpava a l’ambient i, en un dels moments de silenci, un dels jugadors es va posar a cantar el Cumpleaños feliz i va fer que la sala esclatés a riure. Ben bé semblava que estavem preparats per una sorpresa. De sobte, Piqué va entrar. I només se sentien les càmeres disparar. A la taula el van acompanyar Lluís Alsina, director general de MoraBanc, i Ferran Vilaseca, Kosmos Head of Division. La manera de seure del defensa blaugrana contrastava amb la dels dos altres compareixents, estava relaxat, en una postura informal. Diuen que l’experiència és un grau, i en rodes de premsa, Piqué hi està fet. Tant és així que no va dubtar en fer alguna broma o algun comentari irònic durant la compareixença.

En un país on als actes van quatre periodistes, l’’efecte Piqué’ es va notar

De fet, Alsina va respondre que «parlar de diners és de mala educació» en ser preguntat sobre la quantitat destinada al club. I el blaugrana no va trigar a comentar «doncs jo ho vaig fer l’altre dia a La Resistencia...» fent riure, així, tots els assistents. Però, quan seguint amb la broma i fent referència a la mateixa entrevista, un periodista de Cuatro va deixar anar «es confirma que tens més diners que el pressupost de l’Andorra», Piqué no va dubtar a aixecar una cella i fer cara de circumstàncies. Cri-cri, cri-cri. D’altra banda, li van demanar sobre la informació que es va publicar afirmant que el seu pare dirigiria el projecte. «Estan molt de moda les fake news i val tot per intentar vendre o que la gent faci clic a les notícies», va sentenciar.

Tot seguit es va donar pas a les preguntes que no feien referència a l’FC Andorra. Però sense passar-se perquè li van demanar una valoració de les afirmacions de Pablo Casado, candidat del Partit Popular, que el comparaven amb Nadal i va afirmar que «estem presentant un projecte interessant, no és el dia per parlar de política».

Així mateix, una periodista va demanar si li agradaria optar a la Pilota d’Or i la resposta va ser contundent: «No té cap sentit preguntar això perquè Leo està a un altre nivell i fa molts anys que ho està». Finalment sobre la sanció de vuit partits a Diego Costa va assegurar que «no m’incumbeix a mi parlar sobre la sanció».