Quan la clau està en la motivació

«Cal un perfil específic, tenir un caràcter de voluntarietat, certa especialització i molta motivació». D’aquesta manera va definir el Cap de la Unitat de Fronteres i Estrangeria (UFE), l’oficial Marc Serrat, els requisits que ha de complir qualsevol agent de la Policia que vulgui incorporar-se al Grup d’Antifrau, el que s’encarrega de lluitar contra el delicte de contraban. Aquesta secció va posar-se en marxa ara fa un any però de moment compta amb dos únics efectius que es troben sota les ordres de l’oficial. «Dos agents és insuficient i tampoc hi ha un comandament directe sobre aquest grup», va lamentar Serrat tot manifestant que la xifra mínima seria 4 o 5 persones a més d’un sotsoficial que estigués al seu càrrec. «I el ministeri coneix les nostres necessitats», va afegir.

Les investigacions resulten més complexes, ja que es vol intervenir en totes les fases del delicte

De fet, la seva feina es tracta d’una evolució del que abans realitzaven des de l’UFE, però arran del ressorgiment del contraban de tabac va decidir-se crear un grup específic per a aquesta matèria. Segons va detallar Serrat, «el seu objectiu és intervenir en totes les fases del delicte: des de la venda fins a la compra, passant pel procés de distribució, de manera que la investigació ara és més complexa». Si bé sempre s’han dut a terme operacions per intentar detenir els contrabandistes, ara com a novetat hi ha la vigilància, el seguiment i la consegüent confecció dels dossiers judicials, que són fruit del procés d’investigació que correspon als efectius del Grup d’Antifrau, encara que de vegades recorren a la justícia i hi treballen conjuntament. «Si no acudim a la base d’on els contrabandistes obtenen el tabac ni intentem repel·lir qui els paga i a qui el venen, és impossible desmantellar aquestes bandes; per tant, la incidència d’ara és més efectiva a l’hora d’erradicar el delicte», va destacar el cap de l’UFE.

Capacitat d’assolir objectius

Malgrat que aquest mètode exigeix molta feina de despatx i resta operativitat a l’exterior, Serrat va explicar que «anem assolint objectius, tot i que sovint requereixen de la col·laboració d’altres efectius». Per exemple, quan han de muntar un dispositiu especial per controlar algun pas fronterer on han detectat la presència de traginers, recorren al personal de fronteres durant un període de temps determinat. «I es nota una efectivitat dràstica, com quan hem actuat al Pas de la Casa amb una presència física important i hem aconseguit eliminar temporalment els traginers», va relatar l’oficial.

Els dos integrants del grup ja porten 25 anys al cos però segueixen altament motivats per la feina

De tota manera, aquest sol ser el darrer pas. Tal com va especificar Serrat, un cop la Policia detecta contrabandistes, el Grup d’Antifrau se centra a estudiar la seva casuística, és a dir, quants són, com s’organitzen, quan actuen, on es proveeixen, quines rutes segueixen, quin és el seu desí i destinatari... «Una investigació sol ser llarga i normalment esperem que se’ns presenti una oportunitat per actuar», va admetre el cap de l’UFE. I en aquest moment, a l’hora d’intervenir, compten amb la col·laboració d’altres efectius, sigui del mateix cos o dels veïns, com la Guàrdia Civil o la Gendarmerie.

Valor i interès

Serrat va valorar molt positivament la feina que estan duent a terme els dos integrants del Grup d’Antifrau. «Penso que estem realitzant una bona feina i que està donant els seus resultats, o sigui que els nostres esforços estan ben orientat i per això seguirem treballant en la mateixa línia», va dir amb total seguretat. De fet, va voler ressaltar que «el grup interessa» i que ara el més important és «resoldre les mancances». «Tot el que ens pugui ajudar a nivell de recursos humans i materials serà benvingut», va insistir el cap de l’UFE.

Ell mateix va explicar que els dos components del grup estan «altament motivats per la feina que fan a pesar de les condicions de treball». Ara mateix, no realitzen torns i estan localitzables els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia. A més, no perceben cap complement d’especialitat per la seva feina, fet que representa un greuge comparatiu amb altres grups i cossos especials.

«Tenim la sort de comptar amb un personal excepcional», va agrair l’oficial Serrat tot remarcant el fet que cap dels dos és precisament jove. «Ja porten 25 anys al cos i un d’ells s’ha passat pràcticament tota la seva carrera professional patrullant i l’altre era membre del Grup de Fronteres. Jo crec que sobretot se senten atrets per aquest vessant d’investigació que abans no havien arribat a tocar», va deduir Serrat tot desitjant que «aguantin i segueixin mantenint-se al Grup d’Antifrau».