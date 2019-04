La revista Àgora dedica número a Pilar Riberaygua

Per què ha de venir una oficina estatunidenca a confirmar-ho?

«Es tracta no solament d’un reconeixement a la seva persona, sinó també d’un estímul a continuar i ampliar la difusió de l’esperit i la cultura de l’art», van reivindicar des d’Àgora. A més, de la secció dedicada a Pilar Riberaygua, el 31è número de la revista també inclou un reportatge sobre el lliurament dels premis Àgora 2017 a Albert Salvadó, Maurici Bellmunt i M. Esperança Ivern. Així com també un repàs a Daniela Sirés, el record d’Àngel Blanc, el Poemari, Àstrid Janer a Joves artistes , a més de les seccions habituals.

El col·lectiu Àgora va presentar ahir a la tarda el 31è número de la seva revista homònima a la Galeria Pilar Riberaygua, una localització gens anodí, ja que la nova publicació està dedicada a la desapareguda galerista, 16 anys després de la seva pèrdua. El col·lectiu va voler reivindicar així la seva importància i llegat per al panorama artístic i cultural del país, així com dels països veïns.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació