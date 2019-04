El MoraBanc permet la derrota a Vitòria (84-82)

El MoraBanc Andorra ha permès avui una dolorosa derrota al Buesa Arena cometent molts errors, fallant en el rebot i en els tirs lliures i encara que ha anat de menys a més i al final ha estat capaç de fer tremolar al Kirolbet Baskònia, finalment ha perdut per 84 a 82 en un duel que allunya l'equip del somni dels play-off. Per sort, gràcies al Barça Lassa, el Tecnyconta Saragossa, un rival directe, també ha sumat la derrota.

El partit ha començat molt igualat, amb un nivell ofensiu baix per part del MoraBanc que tot i això, s’ha mostrat molt fort en defensa i, de fet, en aquest primer quart, l'equip ha estat molt ficat en el partit, trobant les cistelles gràcies a Rafa Luz i a Landing Sanè. Al final d'aquests primers deu minuts el resultat era de 20 a 18.

En el segon quart, David Jelínek ha començat posant el MoraBanc per davant amb un bon triple, però ha estat un miratge, ja que el Baskònia ha anat obrint forat, jugant a plaer, marxant a l'electrònic, encara que cometent uns errors que els andorrans no han sabut aprofitar i també s'han posat nerviosos i això, els ha impedit treure un benefici de les oportunitats que generaven els rivals. A més, el conjunt basc ha estat molt superior en el rebot ofensiu, fet que ha passat factura als d’Ibon Navarro. Aprofitant el desencert i els regals dels del Principat, han marxat a la mitja part amb un resultat de 42 a 31.

Al tornat del descans, les coses no han millorat, ja que els locals no han permès al MoraBanc retallar distàncies i, de fet, han arribat a ampliar-les, seguint el mateix tarannà de l'anterior quart, a poc a poc, sense fer un joc espectacular, encara que efectiu. En els darrers minuts d’aquest temps, el MoraBanc s'ha posat les piles i ha intentat lluitar per recuperar-se i ha marxat al darrer quart amb un resultat de 57 a 52, després de millorar pel que fa a les errades i d'augmentar el nivell en el rebot. També ha començat a acompanyar l’encert, fet que ha servit per donar una mica d’aire al conjunt andorrà.

En els darrers deu minuts, amb molta esperança, els tricolor han intentat créixer i de fet, han posat contra les cordes al conjunt basc. L'equip del Principat ha tornat a entrar en el partit augmentant el ritme i sense perdonar, ha aconseguit retallar fins a dos punts de diferència en el marcador. En l'últim minut, tot podria haver canviat gràcies a un regal dels locals però el MoraBanc no ha sabut aprofitar-ho i finalment, el Baskònia, tirant de classe i de superioritat, s'ha acabat imposant en el partit.

John Shurna, amb 23 punts anotats i 24 punts de valoració ha estat l'MVP del partit, després d'haver estat molt encertat durant l'enfrontament. A més, ha estat un autèntic líder durant el duel, encara que ha estat insuficient per aconseguir emportar-se la victòria. Qui no ha perdonat és Tornike Shengelia, que ha estat el millor jugador del Baskònia. Recuperat de la lesió, s'ha mostrat intractable.

Ara, el MoraBanc rebrà a casa al Tecnyconta Saragossa, un partit que serà una final de cara a aconseguir l’accés als play-off de la Lliga Endesa, l’objectiu anhelat.