Forgas trenca el mur de l'Almacelles

L'EFAC Almacelles ha arribat avui al Prada de Moles amb ganes de revalidar-se com a botxí de l'FC Andorra però Ernest Forgas, sempre Forgas, que normalment acostuma a marcar, amb un únic gol abans del descans, ha aconseguit que l'equip tricolor, sumi, de nou, els tres punts. A més, ha estat un duel que ha arribat amb molt expectació, ja que ahir, Gerard Piqué, president i fundador de Kosmos, va presentar el projecte al públic de manera oficial, a més d'anunciar el patrocini amb MoraBanc.

Des del primer moment ha estat un partit molt complicat i de fet, passats cinc minuts des del xiulet inicial, Fede Bessone ha estat substituït per Andrés Jantus, per problemes a l'abductor. Aquest fet ha plantejat molts mal de caps a Gabri Garcia i els visitants han sortit a tancar la defensa, de manera que tot i les ocasions que s'han generat per part dels dos conjunts, la manera de fer dels visitants ha impedit que els andorrans mostressin el joc al qual estem acostumats. Els ha faltat fluïdesa i generar jugades bones i fins i tot, han sabut acorralar més d'una vegada als tricolor. En aquest sentit, Betriu, Forgas i Keita han tingut oportunitats clares però no ha pogut ser fins que un minut després d'una gran oportunitat de l'Almacelles, i a falta d’un minut per anar al descans, Forgas ha marcat el gol, després d'un intent de Keita i un altre de Vilanova en la mateixa jugada.

D'aquesta manera, amb aquest gol psicològic, els andorrans han sortit a la represa amb una versió millorada. Així, aquesta part ha estat marcada per les grans intervencions de Ratti, que un cop rere l'altre, s'ha anat convertint en l'heroi del partit, sabent aturar tots els xuts de l'Almacelles. En aquesta línia, els andorrans han tingut clares oportunitats: primer per part de Forgas de nou i després per part de Kiki. Tot seguit l'Almacelles ha tingut l'oportunitat més clara del duel però Ratti no ha dubtat. Seguidament, Betriu quasi anota amb un xut que no ha arribat i Moha quasi també ho aconsegueix.

Els rivals estaven exercint molta pressió i finalment, quan faltaven deu minuts per acabar el temps reglamentari Marc Pujol ha aconseguit una clara darrera ocasió. Poc després, l'Almacelles ha xutat una falta que per poc no entra a porteria, però ha sortit desviada.

Tot això ha passat en un duel en el qual el resultat podria haver estat superior però finalment, per la mínima, els andorrans marxen amb una altra final superada de cara a l'ascens a la Tercera Divisió.

Gabri: "Hi ha moltes coses a corregir"

Segons ha explicat Gabri, "ens ha costat molt, ja que ha estat un partit que podríem haver dominat sobradament". "És un equip ha vingut amb el plantejament d'intentar no encaixar gols i emportar-se alguna cosa d'aquí", ha assegurat i ha recordat que "a la primera part ens ha costat perquè estàvem molt enrere però, al final, amb aquest gol a l'últim minut de la primera part, hem aconseguit guanyar el partit".

"La veritat és que no hem portat bé el control del joc, ha estat un partit molt desordenat i hi ha moltes coses a corregir", ha criticat però ha manifestat que "ens emportem els tres punts” i “amb 50, a la part de dalt de la taula". "La setmana que ve, per sort, ja juguem el partit endarrerit que tenim", ha afegit. "A mesura que s'apropen els enfrontaments, es nota la pressió que té l'equip per haver de guanyar cada setmana", ha sentenciat.

Pel que fa a la lesió de Bessone, ha comentat que "ha canviat el plantejament". "Per a nosaltres, jugar així, amb un central esquerrà i el nostre joc, ens dona molta sortida de pilota, ens filtra aquestes passades a jugadors importants que tenim davant i, per tant, la pèrdua de Fede ens ha trastocat una mica i ens ha costat molt sortir amb l'Àlex, que és dretà i té poca sortida", ha informat i ha reiterat que "això ens ha despistat una mica però al final, planteges partits i després tens una lesió i en 10 minuts canvia tot".

Per la seva part, Rubén Bover ha assegurat que "no tots els partits poden ser un 3 a 0 o un 4 a 0". "Avui ens ho han posat molt difícil però l'important és que hem guanyat i que ho hem aconseguit, ara toca pensar en el següent partit", ha remarcat i ha destacat que "una mica de pressió sí que hi ha però els companys estan tranquils i estem fent una bona feina". "Ens ho han posat difícil, però hem d'estar contents i seguir endavant", ha assegurat el tricolor.