El perfil d’usuari d’internet és nocturn i viu a la capital

El consum de dades per banda ampla s’ha doblat al país en els últims deu anys

Que els ciutadans del país consumeixen cada vegada més dades a internet és evident, i de fet les dades així ho demostren. El perfil d’usuari, segons l’últim estudi d’Andorra Telecom, és el d’una persona que es connecta des de la seva llar, a la parròquia d’Andorra la Vella i en la franja horària de les 21.00 a les 24.00 hores.



Tal com va explicar la parapública, el 2013 el tràfic d’internet de banda ampla internacional va sumar un total de 7,5 gigabytes (GB), el 2016 es va duplicar fins als 14,2 GB, el 2017 ja era de 23,2 GB i el passat 2018 es va tancar amb 33,5 GB. L’increment els darrers anys ha estat de l’ordre del «50% anual», segons va explicar el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall. Pel que fa a l’evolutiva de l’internet de banda ampla nacional la tendència va ser similar: 5,1 GB el 2017 i 7,7 GB el 2018.



Aquesta és una dada per entendre com ha evolucionat l’ús d’internet a Andorra, com també ho és la del consum de la banda ampla mesurat en Gigabits per segon (Gbps). El 2018 aquest consum mitjà va ser de 9,35 Gbps, mentre que «fa 10 anys era la meitat». Aquest també és el consum mitjà, tot i que es va arribar a pics molt més elevats, com el registrat el 25 de maig, amb una banda ampla de mitjana de 30,99 Gbps entre les 21.00 i les 24.00 hores. I és que és en aquesta franja quan la banda ampla global puja fins als 16 Gbps. En canvi, entre les 3.00 i les 6.00 hores, la més tranquil·la pel que fa a volum de dades utilitzades, baixa fins a una mitjana de 3,68 Gbps.



Per dates, i més enllà del període horari rècord registrat el passat 25 de maig, els dies de més consum al país el 2018 van ser el 8, 9 i 16 de desembre. Aleshores es va fins i tot superar els 18 Gbps en la mitjana de tota la jornada i la utilització de dades per part dels turistes va ser clau.



En la distribució per parròquies, el tràfic de consum es concentra en un 28,54% a Andorra la Vella, en un 17,74% a Escaldes-Engordany, en un 15,55% a Encamp, en un 13,71% a la Massana i ja en percentatges inferiors Sant Julià de Lòria, Canillo i Ordino, per aquest ordre. Així mateix, en la distribució de la tipologia del consumidor, el 73% correspon a client residencial i el 27% a client d’empresa.

Sobretot, Instagram

El fet que els principals consumidors d’internet siguin clients residencials i no empreses –que són els que gestionen més volum de dades– sorprèn fins i tot a Andorra Telecom. Malgrat això, va exposar Casadevall, l’ús de l’streaming i penjar i mirar vídeos a les xarxes socials va en augment, i són els que copen la principal utilització d’aquesta velocitat de banda ampla. Sobretot els vídeos d’Instagram, va concretar el portaveu. Fa uns anys, en canvi, la descàrrega de fitxers era el que més es consumia, fossin cançons o pel·lícules, a través de programes com Emule o Napster.



L’increment anual del consum, però, no preocupa Andorra Telecom. La capacitat de gestió de la velocitat de banda ampla que pot assumir el país és encara molt més gran que l’ús real. De fet, va explicar Casadevall, Andorra pot gestionar gràcies a les sortides i entrades de banda ampla que té cap a Catalunya, França i també una línia directa cap a Espanya, entre 70 i 80 Gbps, molt per sobre el pic màxim de 31 al que s’ha arribat al país. «Ho fem per temes de redundància», va defensar el portaveu de la companyia, és a dir, per assegurar-se que, si cau una de les línies internacionals, es pugui tirar de les altres. Això permetria que en situacions en què a l’Alt Urgell s’han quedat sense internet, al Principat aquest funcioni sense problemes.



Amb tot, l’objectiu marcat per Andorra Telecom és arribar l’any vinent a una banda ampla de sortida i entrada del país de 100 Gbps, per poder oferir «garanties» a les empreses que es volen establir al país, i assegurar-los que no tindran problemes de connexió. És una manera de captar inversió estrangera, va informar l’ANA.