Vall Banc modernitza la imatge de la seu central

Vall Banc va inaugurar la setmana passada les instal·lacions de Wealth Management, situades a l’avinguda Carlemany. L’acte de presentació va congregar més d’una vuitantena de persones i va permetre mostrar els nous espais d’atenció al client creats i conceptualitzats per oferir un servei personal, pròxim i eficient. «Per fi podem ensenyar el treball de formiga, constant i no sempre visible que s’ha fet en els últims anys. Un treball que és el reflex del canvi profund fet a l’entitat», va constatar el conseller delegat de Vall Banc, Michael Christner. A més, va posar en relleu que «en els pròxims mesos serem capaços de desplegar els nostres nous serveis de Wealth Management: la joia de la corona de la nostra proposta per als clients. Ho complementarem amb la presentació d’un Easy Banking, una banca simple i eficient per als nostres clients».



En aquest context, el conseller delegat es va mostrar optimista amb el futur de l’entitat. «El meu convenciment és que el Wealth Management de Vall Banc és un servei únic i ens apassiona poder portar a Andorra les millors eines i sistemes i els millors col·laboradors, com el BlackRock. Aquesta combinació ens permet iniciar aquí un projecte escalable internacionalment», va afegir.



D’altra banda, cal destacar els esforços de Christner per fer una versió del seu discurs en català, a més del seu domini de la llengua anglesa. Tanmateix, va posar especial èmfasi en el fet que la marca «creix i seguirà creixent amb el convenciment del potencial d’Andorra» i, alhora, va recordar la implicació social de l’entitat que dona suport a iniciatives socials i educatives, va informar l’ANA.