Proposen a la Unesco que reconegui l’Orri de Collades

L’establiment rural Cal Serni de Calbinyà ha posat en marxa un projecte perquè l’Orri de les Collades, un conjunt de construccions de pedra seca de l’Alt Urgell, sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Els impulsors argumenten que aquestes estructures constitueixen «una joia d’arquitectura pastoral del segle XVI -XVII a casa nostra» i reflecteixem «l’art de la pedra seca a l’Alt Urgell, amb un conjunt de pleta, cabana i mànega».



En una entrevista a RàdioSeu, el responsable de Cal Serni, Josep Maria Troguet, va recordar que un orri «és un conjunt de diversos elements, generalment una mànega serpentejada, una cabana o una pleta, o bé la combinació d’alguns d’aquests». Troguet va destacar que aquest conjunt de les Collades, al municipi de les Valls de Valira, té la singularitat que engloba els tres elements junts, i assegura que és l’únic d’aquestes característiques que es coneix a l’Alt Urgell, si bé a Andorra sí que hi ha constància d’un conjunt semblant, el del Cubil, que ara es vol restaurar.



En el cas de l’Orri de les Collades, Troguet va explicar que també havia patit un important procés de degradació, pel pas dels segles. Per això, es va buscar una persona amb experiència en el treball amb pedra seca per trobar les traces originals i restaurar l’estructura. Ara, volen fer una altra passa endavant i han iniciat les diligències per demanar a la UNESCO que reconegui aquest orri com a patrimoni mundial.

Un lloc amagat

Paral·lelament, Cal Serni estudia com convertir aquest espai en un lloc visitable i un nou atractiu de Calbinyà, si bé l’accés no és fàcil perquè s’ha de fer a través d’una pista forestal. Està ubicat a la part baixa del nucli, mirant cap al Cadí i cap al mirador de la Trava.



Cal Serni és una casa de pagès que va ser construïda al segle XV. És una de les úniques cases-museu habitades de Catalunya, i una altra de les seves singularitats és que s’hi elabora més del 80% dels aliments que es consumeixen dins de la mateixa casa, que alhora és un allotjament rural i un restaurant.