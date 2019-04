Normalitat a la carretera els primers dies de Setmana Santa

Els liberals tenen una posició tant clau, com incòmode

El primer cap de setmana de Setmana Santa va concórrer amb «total normalitat», segons van assenyalar fonts de l’Àrea de Mobilitat. El dia més complicat va ser divendres quan es van registrar durant més de tres hores i mitja fins a dos quilòmetres de cua de sortida a la frontera del riu Runer. El cap de Mobilitat, Jaume Bonell, el dimecres ja havia alertat que seria el divendres a la tarda el dia amb més sortides de vehicles nacionals. Pel que fa al dissabte i el diumenge, va haver-hi cues puntuals entre les 17.00 i les 19.30 hores també per la frontera hispanoandorrana. Amb tot, s’espera que les majors afluències es produeixin aquest dissabte i diumenge amb una previsió d’entrada de 8.500 vehicles, i el dilluns 22 amb més de 9.500, la majoria dels quals seran andorrans que tornaran a casa.

Per El Periòdic

