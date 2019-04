Arnaiz planeja rodar en breu un curt de zombis al país

Els liberals tenen una posició tant clau, com incòmode

vincle / De fet, l’escudella western que es gravarà a la tardor no hauria nascut si no fos pel vincle entre Chrestia i Arnaiz, que en aquesta ocasió es torna a materialitzar. Chrestia és un gran aficionat al cinema i actor amateur que, fins fa poc, es dedicava exclusivament a la seva empresa de rètols. Actualment és alumne de l’escola d’especialistes de cine Ángel Plana a Andorra, que coproduirà l’escudella-western. H

Rubén Arnaiz, el director, guionista i productor de l’anunciat llargmetratge d’escudella-western que es començarà a rodar al país a la tardor amb Jorge Sanz de protagonista i Curro Savoy a càrrec de la banda sonora, ha anunciat que rodarà un curtmetratge sobre zombis al país «a finals de primavera». El cineasta ha fet pública la notícia a través de les seves xarxes socials on també ha anunciat que els protagonistes seran els andorrans Boris Chrestia i Georgina Félix i el títol de la cinta, Héroe y la chica. La temàtica girarà al voltant dels zombis perquè el terror i el thriller són marques de la casa d’Arnaiz, que sempre els acaba donant mitja volta amb l’objectiu de «sorprendre» i fer coses «diferents». «Un dels nostres pròxims projectes és el curtmetratge Héroe y la chica, que protagonitzaran Boris Chrestia i Georgina Felix. Es filmarà a Andorra a finals de la primavera i és una paròdia del cine d’acció americà dels anys 80, una barreja de comèdia, ciència-ficció i terror. I, és clar, zombis. Molts zombis. Masses zombis. Zombis per tot arreu!», va detallar Arnaiz a través del seu compte d’Instagram. Sembla ser que la part diferent d’aquesta paròdia podria estar relacionada amb qui és l’heroi de la cinta, ja que segons el que Arnaiz va avançar pel mateix mitjà: «Qui ens salvarà? (aquí està la gràcia)».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació