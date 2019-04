El MoraBanc és 10è i perd una posició a la taula

Els liberals tenen una posició tant clau, com incòmode

D’aquesta manera, els andorrans es van beneficiar de la derrota del Tecnyconta Saragossa contra el Barça Lassa per 86 a 91, ja que en la pròxima jornada, poden fer un gran pas a la taula contra els saragossans, que visiten el Poliesportiu d’Andorra.

Després de perdre dissabte per 84 a 82 en un duel en el qual el MoraBanc va permetre que el Kirolbet Baskònia s’emportés la victòria, se situa en 10a posició a la Lliga Endesa i, per tant, en perd una en comparació amb la jornada anterior. Tot i això se situa a una victòria de la zona dels play-off de la competició.

Per El Periòdic

