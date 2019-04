L’FC Andorra, a quatre punts de l’ascens directe

L’FC Andorra es va imposar aquest dissabte a l’únic botxí que havia tingut fins ara, l’EFAC Almacelles, i ho va fer per la mínima, després d’un gol d’Ernest Forgas abans d’anar al descans. Així, els andorrans se situen en quarta posició a la taula de la competició, amb 50 punts, a tan sols quatre punts de la primera posició que dona l’accés directe a Tercera i que ocupa el Viladecans amb 54 punts. En segona posició, la que dona accés als play-off per l’ascens, se situa el Manresa amb 53 punts.

D’aquesta manera, els andorrans van retallar posicions perquè el Viladecans va perdre ahir per 0 a 2 contra el Mollerussa i la Montañesa, tercera a la taula, va empatar a 1 contra el Vista Alegre. D’altra banda, qui sí que va fer els deures va ser el Manresa, que no va tenir pietat del Balaguer i el va golejar per 4 a 1. L’Igualada, perseguidor dels tricolor, va guanyar al Gavà per 1 a 3.