Sorpresa de l’Inter d’Escaldes i de l’FC Encamp

Genís Soldevila i Roger Nazzaro van donar ahir la gran sorpresa i van fer un pas importantíssim cap al títol i cap a Europa després de vèncer per 2 a 0 el líder de la Lliga Multisegur Assegurances, la UE Sant Julià, en el primer partit dels play-off pel títol. D’altra banda, el Vallbanc FC Santa Coloma també va fer els deures i es va imposar a la UE Engordany per 2 a 1, després d’anotar dos gols a la primera mitja hora de partit. El primer va ser de Lorenzo Burón i el segon de Gabriel Riera. Al 79, Deivis Hilario de Jesus va fer el 2 a 1.

Pel que fa als play-off per la permanència, autèntica sorpresa, ja que l’FC Encamp va aconseguir imposar-se a la UE Santa Coloma per 1 a 2. Eugenio Peralta va anotar al minut 20 i poc després Sergio Crespo va empatar però al 35, Alberto López va fer el que seria el gol de la victòria.

Aquest resultat canvia molt la classificació i afecta directament a l’FC Lusitans que, després de perdre ahir per 0 a 1 contra l’FC Ordino, veu perillar la seva permanència a la màxima categoria. D’aquesta manera, un cop esgotat el temps afegit, els ordinencs, mitjançant un gol de Sebastià Bertan, van aconseguir emportar-se una victòria que l’allunya de la zona de descens.