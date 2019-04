Rodríguez no falla i s’imposa als Nacionals andorrans

Ian Rodríguez no va fallar ahir i la gran promesa andorrana del telemarc es va imposar en els Campionats Nacionals de telemarc, en la categoria esprint clàssic, tant en categoria sub-18 com en asbolita. Rodríguez va fer una cursa impecable, no va cometre cap resultat i el mateix corredor es va mostrar «molt satisfet» amb el resultat. «Aquesta victòria em dona molta motivació i ganes de seguir lluitant en totes les curses internacionals que tinc previstes de cara a la temporada vinent, però ara toca descansar uns dies», comentava.

Segon absolut va ser Òscar Folch mentre que tercer va ser Guillem Julià. En categoria femenina, la victòria va ser per a Estefania Troguet mentre que Ada Montoliu va ser segona i Judith Gibert, tercera.

La competició es va disputar en un gran ambient i van assistir corredors de França i Espanya amb una gran implicació d’Ordino-Arcalís.