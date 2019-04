El PS projecta un empat a 11 al debat d’investidura

El Comité Directiu del PS va acordar el passat divendres donar el vistiplau a la presentació de la candidatura de Pere López al primer debat d’investidura, que tindrà lloc el proper dimarts 14 de maig al Consell General, un cop hagin efectuat una ronda de contactes «amb totes les forces polítiques», tal com va assegurar López. «El primer que farem serà avaluar si podem obtenir el suport dels consellers liberals de cara a un primer debat d’investidura. I si mai es pot produir aquest escenari, que a hores d’ara està molt obert, d’11 versus 11 avaluaríem quins són els següents passos a seguir» va comentar el líder socialdemòcrata.

Així doncs, l’aritmètica parlamentària resultant de les darreres eleccions permetria igualar el nombre total de consellers de DA (11) amb la suma dels representants del PS (7) i L’A (4). En qualsevol cas, aquest hipotètic escenari d’empat seria insuficient en ambdós casos per poder aspirar a ser investit, raó per la qual el PS ja ha mantingut també unes primeres converses telefòniques amb el líder de terceravia Josep Pintat i el dirigent de CC Carles Naudi. Per aquesta raó, López va considerar «molt important» saber quins suports pot arribar a tenir cadascú dels candidats durant el primer debat d’investidura. «Si som capaços d’arribar a un escenari en el qual un possible discurs d’investidura rebés el suport d’11 consellers es poden obrir escenaris molt diferents de si només som els 7 consellers del PS» va recalcar López.

Paral·lelament a Espot, López iniciarà una ronda de contactes per buscar suports a la Sindicatura i la investidura

Tenint en compte que des dels comicis del 1993 mai el partit guanyador havia obtingut menys de 14 escons i aprofitant la sintonia amb L’A, amb qui porten mesos treballant conjuntament per la candidatura de d’Acord, López va raonar que «no ens havíem de quedar aturats» perquè «la gent ens demana canvis polítics en aquest país». Així, el dirigent del PS considera que «aquest escenari que hi ha ara obliga tothom a asseure’s». De fet, demà dimarts el cap de llista de DA Xavier Espot ha convocat —per separat— a López i al líder d’L’A Jordi Gallardo per iniciar una ronda de contactes. Al ser preguntat sobre si el PS descartaria un pacte amb DA, López va respondre que «desconeixem quina és la seva estratègia i haurem de veure quin plantejament ens fa a la reunió. En política correspon dir que no hi ha res impossible, però vaja, segurament hi ha molts altres més escenaris possibles abans que aquest».

El debat de la sindicatura

Abans però del debat d’investidura, hi haurà el proper 2 de maig la constitució del Consell General i la elecció de la Sindicatura, quelcom que segons López «no s’està parlant prou i tenim un calendari molt just». Fins ara «no hi ha hagut mai debats sobre qui havia de presidir la Sindicatura o sobre quines majories es podien estructurar perquè quedava molt clar que un partit tenia el lideratge absolut» va exposar López, que vol evitar que l’òrgan rector de la Cambra «torni a ser un braç executiu de DA» i reflecteixi «la voluntat política del passat 7 d’abril.

És per aquest motiu que López va fer memòria del tram final de la legislatura passada i va mostrar el seu convenciment que «els que han estat consellers en els darrers quatre anys no s’oblidaran que hi ha hagut una formació que ha governat amb molt poc respecte cap els partits de l’oposició» malgrat que DA vulgui «partir de zero». «Comença una etapa en que més enllà de les diferències polítiques que cadascú tingui, que són evidents i que mai han estat negades, de diàleg, d’acords i de respecte mutu, de un reforç del paper del Consell General» va concloure López.