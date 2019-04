Un conductor ebri atropella una dona al Pas de la Casa

Els liberals tenen una posició tant clau, com incòmode

Un conductor ebri de nacionalitat italiana ha atropellat aquesta matinada una vianant de 36 anys al Pas de la Casa, la qual ha patit contusions lleus i ja ha sigut donada d'alta de l'Hospital de Meritxell. L'home, que conduïa un 4x4 Jimmy, ha donat una alcoholèmia positiva d'1,68 grams d'alcohol per litre de sang i tampoc ha superat la prova de control de tòxics salivar. La Policia l'ha detingut i en les pròximes hores passarà a disposició judicial.

Per El Periòdic

