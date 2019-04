El Sax Fest arriba a la fase final amb una quinzena d’aspirants

quinze d’un total de seixanta aspirants són els solistes que avui afronten les audicions corresponents a la segona ronda del Solo Saxophone de l’Andorra Sax Fest. Les audicions arrencaran de bon matí, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i s’allargaran fins a les 16.30 hores, moment en que els membres del jurat procediran a la deliberació que concretarà els cinc finalistes d’aquesta sisena edició del concurs, que es faran públics a partir de les 19.15 hores.



Els classificats són: Maxime Bazerque i Marin Balssa (França), Giorgi Dzhishkarian (Geòrgia), Simona Castria (Itàlia), Rui Ozawa i Atsushi Miyakoshi (Japó), Pawel Paw i Likasz Dyczko (Polònia), els russos Alexandre Bobeyko, Valentin Kovalev i Mikhail Kazakov, les espanyoles Aina Font, Alexandra Català i Silvia Sanagustín i l’ucraïnès Danylo Dovbysh. En aquesta segona fase, prèvia a la final, els aspirants hauran d’interpretar, en primer lloc, el primer moviment de la segona Sonata en Mib per a clarinet de Johannes Brahms, amb la tonalitat original i els arranjaments lliures. Seguidament, hauran de triar entre algun dels Études Obstinées, d’Atair Benjamin.

La final, dijous

La fase final es disputarà dijous, entre les 15.00 i les 17:00 hores, al final de la qual tindrà lloc la gala d’entrega de premis que, enguany, per primera vegada, inclouen premis en metàl·lic, valorats en més de 6.000 euros, per als sis primers classificats de la categoria reina, al que s’hi afegirà la tradicional entrega dels instruments oferts per Selmer París i els vals de compra en productes Vandoren i Selmer.