L’Alguaire rep només 11.600 passatgers britànics

Uns 11.600 passatges britànics han passat durant la temporada d’hivern per l’aeroport de Lleida-Alguaire, la majoria dels quals van venir a esquiar a Andorra, segons les dades facilitades pel responsable del touroperador Neilson, Iain Archer, i publicades pel diari Segre. Archer va puntualitzar que la capacitat total oferida per aquesta temporada, que va començar el passat 16 de desembre i va acabar diumenge, va ser de 12.500 places, lleugerament superior al total venut. Tot i que al mes de desembre no va haver gaire neu i durant quatre setmanes seguides es van haver de desviar vols a Reus a causa d’una intensa boira, Archer va valorar de manera positiva la temporada i va assenyalar que Alguaire segueix sent la primera opció de la companyia aèria. Amb tot, el mateix Archer va reconèixer que l’aeroport de Reus està cada vegada més interessat en poder absorbir aquests vols procedents del Regne Unit.



A l’espera del balanç oficial de la conselleria de Territori i Sostenibilitat que també inclourà els passatgers de les companyies sueques, aquestes dades criden l’atenció i contrasten amb les xifres assolides l’any passat, quan Alguaire va tancar la temporada d’hivern amb un total de 25.600 passatgers. Aquella xifra va suposar un creixement d’un 40% respecte l’any anterior en què els turistes que van passar per l’aeroport va ser de 18.329. L’actual recompte no és ni la meitat que es van registrar el 2018, segons la Generalitat.