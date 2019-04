L’oposició reclama al comú que lideri la gestió de Capesa

El PS i L’A van tornar a insistir ahir, durant la sessió de consell del Comú d’Escaldes-Engordany, que la corporació hauria d’augmentar el nombre d’accions titulars a Capesa, un objectiu que segons l’oposició passaria per «una ampliació del capital» de la societat. Atès que actualment el comú disposa d’un 6% d’aquestes accions i que la llei de limitacions de competències contempla que la gestió del tractament de l’aigua ha de recaure en l’Administració, els consellers Cèlia Vendrell (PS) i Higini Martínez-Illescas (L’A) van demanar a la cònsol major Trini Marin que la corporació assumeixi la iniciativa, «a diferència de les dues anteriors vegades on hi ha hagut una manca de voluntat». En primer lloc van demanar que el comú notifiqui a Capesa la intenció d’augmentar les accions titulars, que per Vendrell hauria de ser «un mínim d’un 51%» mentre que Martínez-Illescas veuria amb bons ulls que fos d’un 37,5% «per tenir una tercera figura del comú al consell d’administració de Capesa» —format per vuit representants—. Per fer efectiva aquesta petició, els dos consellers de l’oposició també van reclamar a Marín que promogui una Junta extraordinària de Capesa «on hi hagi una majoria de les accions representades» per poder modificar els estatuts.



Per la seva banda, el cònsol menor Marc Calvet va catalogar l’assumpte de «fals problema» i va destacar que l’objectiu és «tenir el millor servei de funcionament de l’aigua, no aconseguir més accions». Amb tot, el cònsol menor va recordar que les dues demandes que ja es van fer per convocar una assemblea extraordinària tenien com a objectiu dotar a Capesa amb 1,3 milions d’euros, destinats a acabar els dipòsits i la nova estació de tractament d’aigua (ETAP). Amb tot, Calvet va posar de relleu les dificultats per reunir el quòrum a la Junta ja que el capital està molt atomitzat «perquè hi ha 800 socis amb un màxim d’un 2% d’accions que pot tenir cadascú». Una via per fer front a aquest obstacle seria la delegació del vot, tot i que diverses formacions van coincidir en la lentitud d’aquest procés perquè hi ha propietaris d’accions que actualment són difunts, raó per la qual s’hauria d’actualitzar la llista de socis per conèixer quins són els hereus.

Propostes de millores electorals

L’oposició també va traslladar una sèrie de propostes al comú de cara als propers comicis entre els quals destaquen un transport públic gratuït durant la jornada electoral, la instal·lació de cintes separadores en les cues, la identificació dels interventors, l’aclariment en els sobres de quines són llistes nacionals i parroquials o la incorporació del braille com a sistema de lectura. Respecte a aquestes qüestions, Marín va valorar la possibilitat d’obrir un nou col·legi electoral a la parròquia per facilitar el desplaçament dels electors, va manifestar que estudiaran crear més meses electorals per reduir les cues, va afirmar que hi ha hagut una «sobrecàrrega» d’interventors i quant al tema dels vots per invidents i daltònics va esgrimir que dependria de Govern perquè «s’hauria de modificar la llei electoral».