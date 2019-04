Arrestat un home per mostrar els genitals a una menor

La Policia va detenir dissabte un home resident de 45 anys per ensenyar els genitals a una menor i injuriar els agents en la seva detenció. Se l’acusa d’un delicte contra la llibertat sexual i contra l’honor. El perjudicat estava orinant a la via pública d’Escaldes, concretament a la cruïlla de l’avinguda Fiter i Rosell i el carrer dels Escalls. Una família que passejava per la zona el va increpar i l’home, en estat d’embriaguesa, els va interpel·lar a la vegada que va ensenyar les seves parts íntimes. L’arrestat no té antecedents penals. Aquesta va ser una de les 19 detencions que va efectuar el servei de l’ordre la setmana passada, on es van registrar una mitjana d’alcoholèmia d’1,81 grams d’alcohol per litre de sang d’alcoholèmia, una de les més altes de l’any.



Nou persones conduïen en estat d’embriaguesa. Els positius més alts els van donar un resident de 30 anys, que va bufar 2,58 g/l, i un home de 32 anys, amb 2,52 g/l després de patir un accident amb danys materials. Entre els detinguts, que sumen una mitjana d’edat de 36 anys, està el conductor resident de 58 anys implicat en l’accident de trànsit del passat dimarts a Racons, on van resultar ferides lleus dues persones. Va donar 1,48 g/l. Un jove 26 anys no va superar la prova de tòxics salivar i, a més, els agents li van trobar 0,4 grams de marihuana.

Més violència de gènere

La Policia va arrestar un jove de 26 anys per agredir presumptament a la seva exparella. Els fets van ocórrer a primera hora del matí de dissabte a Arinsal i se l’acusa d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic. És el desè detingut per un cas de violència de gènere –vers la parella o l’exparella– des de l’1 de gener.

Estupefaents a la frontera

Quant als delictes contra la salut pública, el servei de l’ordre va arrestar cinc persones per intentar introduir droga al Principat a través de la frontera del riu Runer. En total, els agents van comissar 12,5 grams d’estupefaents.