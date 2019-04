La promesa Bernal, nou resident al Principat

El nombre de ciclistes professionals que s’estan establint al Principat, des de fa uns anys, no para de créixer i el darrer en apuntar-se a la tendència que va començar amb Joaquim Purito Rodríguez, ha estat la jove promesa del ciclisme mundial, el colombià de 22 anys, Egan Bernal, un corredor que alguns ja s’atreveixen a anomenar-lo el nou Induráin per les seves capacitats que ja ha demostrat, fent uns grans papers i per exemple, proclamant-se campió de la darrera París-Niça o sent tercer de la general de la Volta Ciclista a Catalunya. A més, va ser escollit millor ciclista del seu equip del passat mes de març.

De fet, el mateix Alberto Contador va explicar a La Gazzetta dello Sport que el corredor que liderarà l’Sky –Team Ineos per qüestions de patrocini–, al pròxim Giro d’Itàlia, «pot marcar una era». El corredor parteix com a favorit i l’excorredor creu que «l’ideal per a ell seria concentrar-se tan sols en el Tour per lluitar pel mallot groc». «Però no és fàcil perquè és un equip en el qual estarà Chris Froome, que vol el seu cinquè Tour, i Geraint Thomas», comentava i assegurava que «té 22 anys i moltes temporades al davant, s’ha de preservar i controlar bé les situacions».

En aquest context, el ciclista s’apunta a la cinquantena de corredors del pilot professional al Principat com Dan Martin, José Joaquin Rojas, Carlos Verona, Jonathan Castroviejo, Adam i Simon Yates, Enric Mas, Marc Soler, Rohan Dennis, Simon Clarke, Julian Alaphilippe, Juanjo López o Esteban Chaves, entre molts altres, a més de pilots de MotoGP com els germans Espargaró o Maverick Viñales. De fet, cal recordar que el mateix Aleix Espargaró és quasi un mes del pilot professional, ja que entrena amb tots ells.