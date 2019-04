Àlex Giribet, nou soci d’honor del MoraBanc

Àlex Giribet serà distingit aquest diumenge com a soci d’honor del MoraBanc Andorra després de quasi 30 anys vinculat al club «pel seu suport i per la seva constància dia a dia, fet que el fan ser molt estimat per les persones que han passat per la base o pel primer equip».

«No se’ns acut algú que pugui cosir totes les èpoques del club millor que l’Àlex», va assegurar el president Gorka Aixàs i va recordar que «es tracta d’algú molt estimat que representa l’amor al club a través dels anys com ningú». «Ha estat una decisió fàcil i serà molt emotiu poder fer-lo soci d’honor aquest diumenge», destacava. Giribet és integrant dels equips Special Olympics i destaca pel seus triples, de fet, segons Jaume Tomàs, coordinador de la base, «ha guanyat a més d’un professional».