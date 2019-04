Plaus venç en CM i De la Casa i Vinyes pugen al podi en Turismes

En Turismes, Gerard de la Casa (Seat Córdoba WRC - Baporo Motorsport) va estar a punt de vèncer al Porsche GT3 del campió català 2018, Joan Salvans però al final va ser segon de la categoria. Tercera va ser Amàlia Vinyes, En el seu retorn a les proves de muntanya, Amàlia Vinyes (Seat León - Baporo Motorsport) va demostrar que la seva recent maternitat no ha minvat les seves qualitats al volant d’un vehicle de competició. Per la seca part, Eduard Andueza (Citroën AX) va ser 26è en Turismes.

En la categoria CM, es va poder viure l’esperat duel entre Ramón Plaus (Silver Car S3) i Francesc Munné (Demon Car GT), amb els pilots que reben el suport del Programa de Joves Pilots de l’ACA, Raul Ferré (Speed Car GT-R) i Edgar Montellà (Speed Car GT-R). Aquest va mantenir la incertesa sobre qui seria el triomfador fins a l’últim sospir de la jornada. Al final van ser els veterans els qui van dominar la classificació i Plaus es va imposar en la categoria mentre que va ser segon absolut. Ferré va ser segon de la categoria i Montellà, quart. A més, en aquesta categoria, Felipe Brandao (Speed Car GT) i Delfín Morgado (Speed Car GT-R) continuen millorant, encara que es veuen clarament limitats per unes mecàniques que no disposen de les versions més actualitzades.

El nivell competitiu del Campionat de Catalunya de Muntanya continua millorant en cadascuna de les seves proves i aquest fet contribueix al fet que cada vegada hi participin més pilots de l’Automòbil Club d’Andorra Esport (ACA Esport).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació