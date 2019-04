Comença el camí cap a noves gestes dels germans Casal

Fa un any, Òscar Casal va fer història i es va proclamar campió de la primera cursa de les Skyrunner World Series, la Yadding Skyrun. Aquest va ser l’inici d’una temporada magnífica en la qual tant l’Òscar com el Marc Casal van aconseguir fer un curs molt millor del previst i van acabar cinquè i tercer respectivament. Marc Casal va aconseguir 325 punts i, per tant, va pujar al podi, molt a prop del suec Petter Engdahl, que finalment va ser segon amb 375 punts, i del suís Pascal Eglie, que va guanyar el campionat amb 407 punts. Per la seva part, Òscar Casal va acabar cinquè, amb 291 punts.

Però aquests resultats ja són història i demà els corredors de la Federació Andorrana de Muntanyisme ja viatgen cap al Japó, per inaugurar un nou curs aquest diumenge 21 d’abril amb l’Mt Awa SkyRace, prova de 31 quilòmetres i de 2.000 metres de desnivell acumulat que se celebra a Sanjo. Després, Òscar Casal viatjarà a Yading, Xina, per disputar la segona cursa del calendari, el 4 de maig, amb un recorregut de 32 quilòmetres i 2.354 metres de desnivell. En aquesta prova no hi prendrà part Marc Casal que encara arrossega problemes al peu, a causa d’una artritis, que és resultat de la lesió que va patir l’any passat entrenant per l’SkyRace Comapedrosa i que encara se’n ressent. Així, cal recordar que aquest any competeix en un nou circuit, que s’ha unificat.

Els dos corredors consideren que arriben justos de preparació i no volen pressió pels resultats de l’any passat

En aquest context, Òscar Casal va explicar a EL PERIÒDIC que «l’objectiu és intentar fer-ho el millor possible», encara que «no em marco una posició perquè aquest any s’han agrupat les dues categories, l’Sky i l’Ultra, i és una mica incògnita el que ens sortirà, el que vull és ser competitiu i passar-m’ho el millor possible». Així mateix, va indicar que «l’any passat, el resultat va ser inesperat» perquè «va sortir una temporada que, potser, al moment, no la valores suficient però que, amb el pas del temps, se li dona més valor».

A més, va subratllar que «serà difícil poder tornar a tenir una temporada tan regular amb tants bons resultats». Pel que fa a la cursa, va explicar que «hi ha molt nivell respecte a inscrits, com a l’SkyRace Comapedrosa». Sobre la segona carrera, creu que «és molta pressió pensar que he de tornar a guanyar» i que «és innecessari».

Personalment, arriba havent entrenat molt dir a l’hivern, però amb esquís de muntanya i, per tant «he corregut poc, però això no vol dir que sigui competitiu». «Penso que barrejar disciplines diferents és complicat, és el meu cas, una de 75 quilòmetres se’m fa costa a munt», remarcava pel que fa als canvis per aquesta temporada.

Per la seva banda, Marc Casal va comentar que «físicament no estem gaire fins perquè comença la temporada» i que «arribo just». Una temporada com la de l’any passat, «la firmaria ara mateix, encara que hi va haver un petit incident que va fer que anés a remolc el que quedava de temporada», reiterava. «Hem de ser realistes, serà molt difícil repetir-ho perquè ja estic a prop del meu màxim», puntualitzava i afegia que «no em vull marcar objectius, només donar el millor de mi mateix i fer més bons resultats a les curses que vaig anar l’any passat». Pel que fa a la lesió, va indicar que «estic patint molt aquest principi de temporada, em produeix dolor i això és el que més em preocupa» revelava i afirmava que «per aquest motiu, no vull competir a la Xina, no vull forçar i començar la temporada amb mal al peu, aniré a carreres seleccionades», concloïa.