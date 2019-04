Les companyies de bus reclamen més conductors per millorar el servei

Les companyies de transport públic del país comencen a veure la necessitat de regular el seu sector després que el del transport sanitari i el dels taxis hagin començat a fer els primers moviments per signar un conveni col·lectiu que els permeti definir conjuntament un mínim de condicions en l’àmbit laboral. Les empreses d’autobusos són conscients que l’objectiu també és avançar cap a un conveni col·lectiu perquè, segons va especificar el president de La Hispano-Andorrana, Jordi Troguet, «ens interessa a tots».

La fórmula serà un conveni col·lectiu, de la mateixa manera que ja han fet les ambulàncies i els taxis

De fet, ell mateix va explicar que en el sector del transport públic a Andorra hi ha un reglament laboral que és força diferent de l’internacional, sobretot pel que fa a la regulació de les hores treballades. «Aquí, en realitat, necessitaríem el doble de conductors que hi ha ara mateix, ja que el màxim d’hores que fan en una empresa no es correspon al de la resta de països», va alertar Troguet. Des de la Cooperativa Interurbana Andorrana, el seu president, Gabriel Dallerès, va insistir a solucionar els problemes que els conductors es troben en el seu dia a dia i va reivindicar que «cal posar en comú les necessitats i les exigències tant del personal com de l’empresariat amb la finalitat d’aconseguir millors condicions per als primers i més tranquil·litat per als segons».

Petits passos

De fet,tant Dallerès com Troguet van explicar que s’han donat casos en què els treballadors o els empresaris han intentat avançar cap a aquesta regulació, però de moment no s’ha aconseguit arribar enlloc. «S’hi treballa des de fa dos anys, però quan les propostes han arribat al Govern ja no han prosperat», va lamentar el president de La Hispano-Andorrana tot desitjant que els taxistes tirin endavant un conveni col·lectiu per poder seguir els seus passos.

«Hem de posar-nos d’acord totes les parts per tal que surtin beneficiats tant els treballadors com els empresaris», va remarcar el responsable de la Cooperativa Interurbana, que va suggerir fer extensible la proposta a altres branques del sector, com els transportistes de mercaderies. Aquesta idea va sorgir, en realitat, del secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que en presentar el sindicat de taxistes la setmana passada ja va manifestar la voluntat de crear un sindicat que abraci tot el sector del transport més enllà dels taxistes.

Per la seva banda, el gerent de l’Associació de Transportistes de Mercaderies i Carburants d’Andorra, Víctor Filloy, va defensar la creació d’un conveni col·lectiu amb el matís que estigui «dividit per branques», ja que els mateixos transportistes de mercaderies ja tenen «condicions molt diferents entre ells, en funció de l’especialitat, el punt d’origen i de destí...». Tot i així, Filloy es va mostrar «favorable» a la possibilitat que els transportistes de mercaderies formin un sindicat. «Això suposaria tenir interlocutors vàlids per dialogar entre treballadors i empresaris així com per negociar les qüestions laborals», va valorar positivament el portaveu de la patronal del transport de mercaderies.