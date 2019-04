L’A no supedita el suport a López a l’entesa amb el PS a les parròquies

Les eleccions han dibuixat un atípic panorama de governabilitat i els partits, nou dies després de la cita amb les urnes, comencen a forjar els primers moviments per esclarir quin, o quins, color predominarà en la configuració del nou Executiu. El PS, tal com va avançar EL PERIÒDIC, presentarà el candidat Pere López al debat d’investidura, que tindrà lloc el proper 14 de maig al Consell General, amb l’objectiu de tenir el suport d’L’A i aconseguir així que tant Espot com López parteixin amb 11 vots a favor i hagin de buscar altres suports. Respecte a aquesta qüestió, el conseller liberal Ferran Costa va mostrar-se prudent i va manifestar que es pronunciaran un cop hagin escoltat «a tothom». «El que està clar és que nosaltres ens posicionarem com el partit consideri i mai supeditats al PS ni a cap altra formació política» va voler deixar clar Costa en al·lusió a les intencions de López d’estendre la mà a la formació liberal aprofitant l’entesa a les llistes parroquials amb la candidatura conjunta de d’Acord. En qualsevol cas, el dirigent d’L’A va emplaçar als socialdemòcrates «a negociar en una taula» en lloc «d’anunciar per la premsa que volen el nostre suport».

D’altra banda, el candidat de DA Xavier Espot va declarar que la presentació de López com a candidat al debat d’investidura és «respectable» tot i que va assegurar que «no acabo d’entendre l’objectiu de voler un empat a 11 al debat d’investidura». Malgrat que a dia d’avui resulta complicat d’imaginar un pacte de legislatura entre ambdues formacions, Espot es reunirà aquest matí amb López per explorar possibles «punts en comú que podrien permetre pactes puntuals», com seria per exemple l’acord d’associació amb Europa.

En la línia de prosseguir amb la ronda de contactes, el líder demòcrata també es veurà aquesta tarda amb el cap de llista d’L’A Jordi Gallardo i previsiblement ho farà també amb terceravia i CC la setmana vinent. En aquest sentit, el president de DA Eric Jover va comunicar ahir, «com no podia ser d’altra manera», que Espot es presentarà com a candidat pel debat d’investidura després de la reunió celebrada ahir pel Comité Executiu de la formació. «Obrim les portes a totes les formacions polítiques i comencem amb un full en blanc, sense línies vermelles» va anticipar Jover, que no es va voler mullar sobre les preferències demòcrates de constituir un possible govern de coalició o un de concentració amb pactes asimètrics en funció de la temàtica. En qualsevol cas, el que sí va admetre el president de la formació és que buscaran «tenir un govern el més estable possible», motiu pel qual durant les trobades que mantinguin amb la resta de formacions «es demanarà quines són les condicions que ens proposen per donar aquesta estabilitat necessària».

Quant al contingut d’aquesta ronda de contactes, Jover també va avançar que es tractaran temes com la constitució de la sindicatura, que tindrà lloc el proper 2 de maig a la cambra andorrana. «Segurament es pot trobar una combinació que algun partit que l’interessi fer alguna coalició amb nosaltres també agraeixi el plus de representativitat que donen aquests càrrecs institucionals» va comentar el president de DA. Finalment, en relació amb l’estratègia de López, Jover va opinar que «és completament legítim» tenint en compte que és el segon partit amb representació al Consell General tot i que va mostrar-se cautelós amb «la sèrie de suports que ja preveuen».

El sector crític de liberals

Davant les informacions aparegudes que assenyalaven que el sector crític d’L’A estava disconforme amb els resultats obtinguts per Gallardo, Costa va expressar no tenir constància «que hi hagi gent enfadada». De totes maneres, Costa va relativitzar aquest fet perquè va considerar que «és normal que hi hagi diverses opinions i que cada persona faci una valoració personal dels resultats de les eleccions».