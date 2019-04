Virtus Unita tem la manca d’estabilitat política

El grup d’opinió Virtus Unita va fer ahir un comunicat en el qual va expressar el seu «temor» per l’estabilitat política durant els mesos vinents «en virtut dels precedents» d’una Cambra sense majoria absoluta. És per aquesta raó que Virtus Unita va considerar que un pacte només es podrà assolir si «l’equip guanyador és generós» alhora que els grups minoritaris «No han d’oblidar en cap moment qui ha assolit la victòria a les urnes».

El grup d’opinió advoca per un acord de legislatura «transparent i coherent»

En aquest sentit, el grup d’opinió va defensar que l’acord de legislatura «ha de ser transparent i coherent amb les línies programàtiques de les formacions implicades». Així doncs, el grup d’opinió va fer un «advertiment de perill» perquè «la història ens ha ensenyat» que a Andorra «existeixen persones i grups polítics que fomenten la inestabilitat amb la culpable i venal intenció d’assolir rèdits electoralistes», quelcom que «mereix el més gran menyspreu».

A més, Virtus Unita va repassar les legislatures passades i va recordar que una majoria absoluta «mai és bona» perquè «permet tant l’ús i l’abús de la ‘capsa de galetes’ com la facultat de valer-se de l’hegemonia, que és una germana petita de l’extremisme». És per això que des del grup d’opinió van manifestar que el «polític vertaderament demòcrata no hauria de témer governar sota la tutela de pactes».