Fins a 542.300 bosses de plàstic menys distribuïdes durant el 2018

Després de sis anys de creixement negatiu o contingut, la recollida selectiva de residus va fer un canvi de tendència durant el 2018: va augmentar i, a més, va arribar al 50,4%, superant per quatre dècimes el barem que marca la Unió Europea. Totes les fraccions que es recullen van experimentar increments i l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús es va reduir un 17%. És a dir, se’n van distribuir 542.292 menys que el 2017. Per tot plegat, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, va mostrar la «satisfacció» per aquestes xifres després de la reunió de la comissió del Pla Nacional de Residus celebrada ahir a l’edifici Administratiu de Govern. L’actual projecte acaba el 2020 i ahir es va acordar posar les bases del següent, que incidirà en l’economia circular, en la prevenció de la producció dels residus i en l’ús «excessiu» de plàstics per part dels supermercats.

Es van fer 778 inspeccions a 676 establiments, entre els quals restaurants, durant l’any passat



El reciclatge del vidre va créixer un 6,5%, el dels envasos un 18,9% i el del paper i cartó, un 3,7%. Tanmateix, es va assolir l’objectiu de separar 1.060 tones de matèria orgànica, el 10% del total que es genera al Principat. Els increments en les fraccions rau en dues actuacions: es van inspeccionar i controlar el 70% dels grans productors –es vam fer 779 inspeccions a 676 establiments– i la campanya de conscienciació sobre el reciclatge que va realitzar el Govern va arribar al 25% de la ciutadania.

En marxa un nou pla

L’actual Pla Nacional de Residus està en vigor des del 2017 i acaba el 2020. Assolits ja els objectius, la reunió d’ahir va servei per aprovar la creació de grups tècnics que han de començar a treballar en un nou projecte «més ambiciós», va indicar la ministra en funcions. El repte exigeix incorporar conceptes d’economia circular, tal com marca la Llei de transició energètica. En altres paraules, el Govern vol millorar l’aprofitament de recursos on la reducció, la reutilització i el reciclatge dels elements i els residus siguin una prioritat «amb la voluntat que tot es pugui injectar al sistema», va explicar Calvó. Aquesta estratègia comportarà, «molt probablement», la modificació de la llei de residus per «fer èmfasi en la prevenció dels plàstics i els materials d’un sol ús, així com en els residus de la construcció», entre d’altres, va indicar.



Respecte a la matèria orgànica, Calvó va recordar que també serà un dels elements sobre els quals girarà el nou pla nacional, ja que considera que el tant per cent recollit pot segueix creixent. En aquest sentit, va concretar que «és necessari un sistema de gestió més global que abraci la totalitat del país». En aquest sentit, el cònsol menor de Canillo i membre de la comissió, David Palmitjavila, va destacar que els comuns van mancomunar la recollida per «optimitzar trajectes» i fer que sigui «més eficaç un esforç que s’ha vist reflectit en les xifres assolides», va dir.

Èmfasi en els supermercats

Sense haver d’esperar al 2020, la voluntat de la comissió és fer un «treball conjunt amb les grans superfícies», en especial èmfasi en els supermercats, per «fer un pas més» i incidir en les bosses que es fan servir per a la compra de fruites i verdures. La voluntat és, de cara al mes de juny, provar altres tipus d’envàs reutilitzable i veure «quina és la reacció de l’empresari i del consumidor».

10.000 tones de la Cerdanya

Quant a les deixalles tractades al centre de tractament de residus, durant el 2018 es van rebre prop de 10.000 tones de la Cerdanya, tal com marca el conveni establert la comarca i Govern. Calvó va precisar que el pacte i les tones importades seguiran en aquesta línia al llarg d’aquest any.